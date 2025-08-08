गांव में प्रतिभा की कमी नहीं, मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना से खिलाड़ियों को मिलेगा सम्मान:श्रवण कुमार

एशिया रग्बी अंडर 20 सेवन्स 2025 का उद्घाटन बिहार सरकार के खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने किया. इस मौके पर रग्बी प्रेसिडेंट इंडिया राहुल बोस खेल एकेडमी के कुलपति शिशिर कुमार भी मौजूद रहे. बता दें कि नौ देशों की कुल सोलह टीम इस खेल में भाग ले रहे है.दर्शकों को इस मैच को देखने के लिए कोई भी शुल्क देने की जरूर नहीं होगी.

इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि जब से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाग डोर संभाला है, बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है. बीस वर्षों के शासन में यह साबित किया है कि खेलोगे कूदेंगे तो बनोगे नबाव पढ़ोगे लिखोगे तो भी बनोगे नवाब. जिला स्तर अनुमंडल स्तर पर खेल मैदान बनाने का काम किया.

उन्होंने कहा कि हमारे गांव में प्रतिभा की कमी नहीं है. मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना सरकार ने चलाई. बिहार खेल के क्षेत्र में किसी राज्य से कम नहीं है. खेल विश्वविद्यालय का निर्माण खिलाड़ियों के लिए वरदान साबित हुआ है.

खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता ने कहा कि आज बिहार खेल के क्षेत्र में ऊंचाइयों को छुआ है. आज हमारा बिहार अंतरराष्ट्रीय खेलों के आयोजन का गवाह बना है और यह सब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री की सोच की देन है. रग्बी प्रेसिडेंट इंडिया राहुल बोस ने कहा कि खेल के क्षेत्र में बिहार का काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है. पिछले 4 से 5 सालों में 22 मेडल में से 17 पदक बिहार ने जितने का काम किया है, जिसमें 13 स्वर्ण 2 कांस्य और 2 रजत पदक है.

रग्बी प्रेसिडेंट इंडिया ने कहा कि 27 राज्यों में बिहार का प्रदर्शन काफी बढ़िया रहा. खेलो इंडिया यूथ गेम्स में इस साल रग्बी में बिहार में पुरुष एवं महिला वर्ग दोनों ने स्वर्ण पदक जीतने का काम किया है. हमारे लिए अंतरराष्ट्रीय मैच में बिहार को चुनना स्वाभाविक है. राजगीर में खेल के लिए जो विश्वविद्यालय का निर्माण किया गया है, जिसमें साधन इंटरनेशनल क्वालिटी का हैं. इसीलिए राजगीर में एशिया चैंपियनशिप का आयोजन होना लाजमी है.

इनपुट: ऋषिकेश कुमार

