'बिहार ने देश को दिखाई नई राह, 1 महीने में SIR पूरा', ज्ञानेश कुमार ने BLO की थपथपाई पीठ

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 17 अगस्त, 2026 दिन सोमवार को नालंदा दौरे पर पहुंचे. इस दौरान उन्होंने सबसे पहले विश्व प्रसिद्ध प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के भग्नावशेषों का भ्रमण किया. इसके बाद उन्होंने नालंदा संग्रहालय का भी अवलोकन किया. ऐतिहासिक धरोहर को देखकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने खुद को गौरवान्वित महसूस करने की बात कही. नालंदा खंडहर के भ्रमण के दौरान ज्ञानेश कुमार ने कहा कि उन्होंने इतिहास के पन्नों में नालंदा के बारे में पढ़ा और सुना था, लेकिन आज इस ऐतिहासिक धरोहर को सामने देखकर उन्हें बेहद गर्व महसूस हो रहा है. उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले भारतीय संस्कृति और शिक्षा कितनी उन्नत रही होगी, इसका अनुभव नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेषों को देखकर होता है.