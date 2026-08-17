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'बिहार ने देश को दिखाई नई राह, 1 महीने में SIR पूरा', ज्ञानेश कुमार ने BLO की थपथपाई पीठ

नालंदा दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार सोमवार को पहुंचे. इस दौरान उन्होंने बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी बीएलओ के साथ संवाद भी किया. इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने एसआईआर को लेकर बीएलओ की बड़ी उपलब्धि बताई.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 17, 2026, 02:39 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 02:39 PM IST
'बिहार ने देश को दिखाई नई राह, 1 महीने में SIR पूरा', ज्ञानेश कुमार ने BLO की थपथपाई पीठ
Image Credit: (Photo- वीडियो ग्रैब) मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने थपथपाई बीएलओ की पीठ

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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