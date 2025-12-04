घोर नींद में सपने देख रहे थे मोहम्मद परवेज और राजू यादव, हकीकत में घर में घुस गई STF

Nalanda District: नालंदा में कड़ी सुरक्षा के बीच कई जगहों पर एसटीएफ की छापमारी चल रही है. गौरागढ़ मे मोहम्मद परवेज और मोरा तालाब में राजू यादव के घर सुबह तीन बजे से छापेमारी चल रही है. हथियार तस्करी से मामला जुड़ा हुआ है.
Trending Photos
Nalanda News: गुरुवार की भोर में घोर नींद में ख्वाब देखने में लीन थे मोहम्मद परवेज और राजू यादव, फिर अचानक एसटीएफ ने घर पर हकीकत में छापेमारी कर दी. दरअसल, नालंदा जिले में गुप्त सूचना पर पटना एसटीएफ की टीम छापेमारी के लिए पहुंची. बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह 3 बजे से ही जिले के अलग-अलग थाना क्षेत्र में चल रही है.
बताया जा रहा है कि एसटीएफ की टीम बिहार थाना क्षेत्र के गौरागढ़ इलाके में मोहम्मद परवेज और भागनबीघा थाना क्षेत्र के मोरातालाब इलाके में राजू यादव के घर पहुंची. पटना एसटीएफ की टीम दलबल के साथ छापेमारी कर रही है.
दरअसल, पूरा मामला हथियार तस्करी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसके पहले भी दोनों तस्करों के घर पटना एसटीएफ और स्थानीय पुलिस की टीम के सहयोग से गुप्त सूचना पर छापेमारी की गई थी. उस दौरान जिंदा कारतूस का जखीरा बरामद किया गया था. हालांकि, इस मामले में एसटीएफ की टीम ने इतना जरूर बताया कि दोनों तस्करों के घर कागजात की घटा से जांच की गई. इस छापेमारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ हैं.
यह भी पढ़ें: नदी के रास्ते आ रहा था शराब का बड़ा जखीरा, पुलिस ने घेर लिया और एक को...
वहीं, राजू यादव के रिश्तेदार ने बताया कि एसटीएफ की टीम उनके यहां पहुंची थी सिर्फ पूछताछ करके एसटीएफ की टीम वापस चली गई. एसटीएफ की कार्रवाई से पूरे नालंदा जिले में हड़कंप मच गया है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार
यह भी पढ़ें:पिता की हत्या की बदला लेने की सनक में साइको किलर बन बैठा अविनाश, मर्डर के बाद फिर...