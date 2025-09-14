Nalanda News: जितिया व्रत के दिन मां को मिली बेटे की मौत की खबर, परिजनों ने शिक्षक पर लगाया हत्या का आरोप
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2921852
Zee Bihar JharkhandBH Nalanda  

Nalanda News: जितिया व्रत के दिन मां को मिली बेटे की मौत की खबर, परिजनों ने शिक्षक पर लगाया हत्या का आरोप

राजगीर के अरुणोदय पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया. मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि बच्चे की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हुई. वहीं, शिक्षक का कहना है कि छात्र छत से कूद गया था. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जा रही है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Sep 14, 2025, 03:46 PM IST

Trending Photos

राजगीर स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत
राजगीर स्कूल हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत

नालंदा जिले के राजगीर स्थित अरुणोदय पब्लिक स्कूल के हॉस्टल में 8 साल के छात्र की संदिग्ध मौत ने सनसनी फैला दी है. मृतक की पहचान गया जिले के अतरी थाना क्षेत्र के चरवारा गांव निवासी स्वर्गीय चंदेश्वर प्रसाद यादव के पुत्र दिलखुश कुमार के रूप में हुई है. महज कुछ दिन पहले ही 11 सितंबर को उसका नामांकन हॉस्टल में कराया गया था.

परिवार के मुताबिक, दिलखुश के नामांकन के समय वह काफी खुश था और नए स्कूल में पढ़ाई शुरू करने को लेकर उत्साहित था. लेकिन रविवार की सुबह लगभग 3 बजे अचानक परिवार को फोन पर सूचना दी गई कि दिलखुश ने अपना बक्सा लेकर छत से छलांग लगा दी है, जिससे उसकी मौत हो गई.

परिवारजन जब विम्स अस्पताल पहुंचे तो उन्होंने दिलखुश को मृत पाया. मृतक के शरीर पर कई जगह डंडे से मारपीट के निशान थे. दादा का कहना है कि अगर बच्चा छत से कूदता तो उसके हाथ-पैर टूट जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उनके अनुसार यह साफ है कि छात्र की बेरहमी से पिटाई की गई, जिससे उसकी मौत हो गई.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, स्कूल के शिक्षक का कहना है कि छात्र ने बक्सा लेकर छत से छलांग लगा दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई. हालांकि, परिजनों का आरोप इस बयान से मेल नहीं खाता.

परिवार ने बताया कि जिस बेटे की लंबी उम्र के लिए मां ने अभी हाल ही में जितिया का व्रत रखा था, उसी बेटे की मौत की खबर ने पूरे परिवार को तोड़ दिया. इस घटना से पूरे गांव और रिश्तेदारों में शोक की लहर है.

राजगीर थानाध्यक्ष ने बताया कि परिजनों की ओर से आवेदन मिलने पर कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का खुलासा हो सकेगा.

इनपुट-ऋषिकेश

ये भी पढ़ें- अपराध से बनाए दौलत पर चला कानून का डंडा, कुख्यात कमरुद्दीन के घर SP की दबिश

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nalanda News

Trending news

Bihar News
प्रधानमंत्री की जनसभा को लेकर महिला मोर्चा का विशेष अभियान
Bhojpuri
जितिया व्रत के मौके पर निधि झा का खास पोस्ट, बेटे की लंबी उम्र के लिए की प्रार्थना
Purnea news
'वह भी स्वास्थ मंत्री रह चुके हैं...', तेजस्वी यादव पर मंत्री लेशी सिंह का पलटवार
Jitan Ram Manjhi
सीट शेयरिंग को लेकर मांझी ने फंसाया पेंच! अगर 15 सीटें नहीं तो 100 सीटों पर दावा
Palamu news
पलामू पुलिस ने 2 साथियों की शहादत का लिया बदला, TSPC के इनामी उग्रवादी को मार गिराया
PK Factor
जन सुराज अगर वोट-कटवा तो NDA या महागठबंधन में किसका गेम बिगाड़ेंगे प्रशांत किशोर?
pm modi bihar
PM मोदी कल फिर आ रहे बिहार, पूर्णिया के साथ-साथ लखीसराय को भी देंगे ये सौगात
surendra yadav rjd
'पैसे से जुटती है PM-CM की भीड़, तेजस्वी को सुनने खुद आती है जनता..', बोले RJD सांसद
Tejashwi Yadav
देर रात GMCH पहुंचे तेजस्वी यादव, NDA सरकार में बदहाल हुई स्वास्थ्य व्यवस्था
Jan Suraaj
सीतामढ़ी में जनसुराज पोस्टर लगी कार से भारी मात्रा में शराब बरामद, दो गिरफ्तार
;