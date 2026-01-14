Advertisement
नीतीश के होम टाउन से तेज प्रताप को मिला एनडीए में आने का ऑफर, क्या बीजेपी मानेगी?

Tej Pratap Yadav: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव को एनडीए में शामिल होने का राजगीर से खुला न्योता मिला है. यह ऑफर जदयू के बड़े नेताओं ने दिया है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:55 PM IST

तेज प्रताप यादव (File Photo)
Bihar Politics: तेज प्रताप यादव को लेकर बिहार की राजनीति में काफी अटकलें लगाई जा रही है. इस बीच सीएम नीतीश कुमार के करीब और जदयू के बड़े नेताओं ने तेज प्रताप को खुला ऑफर एनडीए में आने का दिया है. दरअसल, बिहार में दही-चूड़ा भोज इन दिनों काफी सुर्खियों में है. वहीं, जदयू सांसद कौशलेंद्र कुमार, विधायक कौशल किशोर और एमएलसी रीना यादव ने एक सुर में कहा कि अगर तेज प्रताप यादव एनडीए में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है.

जदयू नेताओं ने दावा किया कि राजद की चुनावी हार के बाद तेज प्रताप राजनीतिक रूप से उपेक्षित हैं. यहीं वजह है कि इस बार राबड़ी आवास पर मकर सक्रांति के दौरान सन्नाटा पसरा रहा. जदयू नेताओं ने यह भी कहा कि लालू यादव पर घोटालों के आरोप हैं, लेकिन तेज प्रताप पर नहीं, इसलिए एनडीए के दरवाजे उनके लिए खुले हैं. अब राजगीर के मंच से तेज प्रताप को लेकर एनडीए ने सियासी न्योता दिया गया, जिससे बिहार की राजनीति में नई हलचल तेज हो गई है.

बता दें कि पंच पहाड़ियों के बीच राजगीर मकर मेला के उद्घाटन मंच से बिहार की राजनीति गरमा गई. ग्रामीण विकास और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने दीप प्रज्वलित कर मकर मेले का उद्घाटन किया, लेकिन सुर्खियों में रहा तेज प्रताप यादव का एनडीए में संभावित प्रवेश का दावा. हालांकि, चर्चा ये भी है कि क्या बीजेपी तेज प्रताप यादव को एनडीए में शामिल होने को लेकर मानेगी.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

