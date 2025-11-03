हिलसा में गरजे तेजस्वी यादव, बोले- रात के अंधेरे में हमारे प्रत्याशी को हराया गया, इस बार बूथ की रक्षा खुद करें'

बिहार विधानसभा चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आ रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान को तेज कर दिया है. इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव शनिवार को हिलसा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव के समर्थन में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया. सभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे. तेजस्वी ने इस दौरान एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और अपने कार्यकर्ताओं को बूथ की सुरक्षा के लिए सतर्क रहने की अपील की.

तेजस्वी यादव ने कहा कि पिछले चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी शक्ति सिंह यादव साढ़े 500 वोटों से जीत चुके थे, लेकिन “रात के अंधेरे में गड़बड़ी कराकर” उन्हें हराया गया. उन्होंने कहा, “इस बार ऐसी गलती दोहराने की इजाजत मत देना. अपने बूथ की रक्षा आप खुद करेंगे. अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी गड़बड़ी करे तो उसका वीडियो मोबाइल में जरूर बना लें.” उनके इस बयान पर जनता ने जोरदार तालियां बजाईं और “तेजस्वी यादव जिंदाबाद” के नारे लगाए.

तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में कहा कि लोग उनकी उम्र पर सवाल उठाते हैं, लेकिन उनके काम पर कोई नहीं. उन्होंने कहा, “उम्र कच्ची जरूर है, पर जुबान पक्की है. तेजस्वी जो कहता है, वो करता है.” उन्होंने कहा कि सिर्फ 17 महीनों के कार्यकाल में आरजेडी सरकार ने कई वादे पूरे किए और जनता के हित में फैसले लिए.

Add Zee News as a Preferred Source

तेजस्वी यादव ने कहा कि महंगाई और रसोई खर्च से परेशान महिलाओं को राहत देने के लिए उनकी पार्टी ने “माई-बहन योजना” की शुरुआत की है. उन्होंने कहा, “सरकार हमारे दबाव में आकर चुनाव से पहले जीविका दीदियों को 10,000 रुपये दे रही है, लेकिन यह पैसा उधार है. बाद में सूद समेत वापस लिया जाएगा. जबकि हमारी सरकार जब देगी तो वह सीधा लाभ होगा, जिसे लौटाना नहीं पड़ेगा.” उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे इस चुनाव में अपने अधिकार और सम्मान के लिए मतदान करें.

तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में पिछले कई वर्षों से बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है. उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, “इन्होंने बिहार को सिर्फ वादे दिए, लेकिन काम नहीं किया. अब जनता बदलाव चाहती है, और यह बदलाव हिलसा से शुरू होगा.”

तेजस्वी यादव के पहुंचते ही मंच पर जयकारों की गूंज उठी. बड़ी संख्या में महिलाएं, युवा और बुजुर्ग कार्यक्रम में शामिल हुए. सभा स्थल पर लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था. समर्थक लगातार “तेजस्वी भैया जिंदाबाद” और “महागठबंधन की सरकार बनेगी” के नारे लगाते रहे. सभा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पुलिस बल की तैनाती की गई थी. मंच के आसपास बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी मौजूद थे. पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल शांतिपूर्ण और उत्साहपूर्ण बना रहा.

इनपुट- ऋषिकेश

ये भी पढ़ें- दानापुर में लालू यादव का शक्ति प्रदर्शन, JCB से बरसे फूल, रोड शो में उमड़ा जनसैलाब

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!