/सिपाही परीक्षा देने गया बेटा और मेला देखने गए पिता, नालंदा में ताला तोड़कर 2500 मुर्गियां उड़ा ले गए चोर!

नालंदा में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. हाल के दिनों में कहीं एटीएम मशीन चोरी हुई तो कहीं मोबाइल टावर के उपकरण गायब हुए, लेकिन इस बार चोरों ने पूरे के पूरे मुर्गी फार्म को ही निशाना बना लिया. हैरानी की बात यह है कि चोर एक-दो नहीं, बल्कि करीब 2500 मुर्गियां चोरी कर ले गए. घटना सिलाव थाना क्षेत्र के शुरूमपुर गांव की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.