/सिपाही परीक्षा देने गया बेटा और मेला देखने गए पिता, नालंदा में ताला तोड़कर 2500 मुर्गियां उड़ा ले गए चोर!

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नालंदा में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. हाल के दिनों में कहीं एटीएम मशीन चोरी हुई तो कहीं मोबाइल टावर के उपकरण गायब हुए, लेकिन इस बार चोरों ने पूरे के पूरे मुर्गी फार्म को ही निशाना बना लिया. हैरानी की बात यह है कि चोर एक-दो नहीं, बल्कि करीब 2500 मुर्गियां चोरी कर ले गए. घटना सिलाव थाना क्षेत्र के शुरूमपुर गांव की है. पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
सिलाव प्रखंड के शुरूमपुर गांव निवासी मंटू सिंह ने मुर्गी पालन का व्यवसाय कर रखा है. उनके फार्म में करीब 2500 मुर्गियां थीं. आमतौर पर फार्म की निगरानी पिता और पुत्र बारी-बारी से रात में करते थे, लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी बनीं कि फार्म पूरी तरह खाली रह गया. बताया जाता है कि मंटू सिंह का बेटा सिपाही भर्ती परीक्षा देने गया था, जबकि मंटू सिंह खुद रात में राजगीर मेला देखने चले गए थे.
इसी का फायदा उठाकर चोरों ने मुर्गी फार्म का ताला तोड़ दिया और अंदर मौजूद सभी मुर्गियां लेकर फरार हो गए. सुबह जब मंटू सिंह फार्म पहुंचे तो ताला टूटा हुआ मिला. फार्म के बाहर कुछ मुर्गियां इधर-उधर घूम रही थीं, जबकि अंदर रखी करीब 2500 मुर्गियां गायब थीं. इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की चोरी की खबर फैलते ही इलाके में चर्चा शुरू हो गई.
ग्रामीणों के बीच अब यही सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर 2500 मुर्गियों की चोरी कैसे हुई? इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों को ले जाने के लिए कितनी गाड़ियां लगी होंगी और इस वारदात में कितने लोग शामिल रहे होंगे. लोगों का मानना है कि यह किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है. पीड़ित ने सिलाव थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है.
पुलिस मामले की जांच कर रही है और आसपास के इलाकों में भी पूछताछ शुरू कर दी गई है. फिलहाल 2500 मुर्गियों की इस अनोखी चोरी ने नालंदा में लोगों को हैरान कर दिया है. अब सबकी नजर पुलिस जांच पर टिकी है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर हुई इस चोरी का खुलासा कब तक हो पाता है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश, नालंदा