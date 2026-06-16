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सिपाही परीक्षा देने गया बेटा और मेला देखने गए पिता, नालंदा में ताला तोड़कर 2500 मुर्गियां उड़ा ले गए चोर!

Nalanda News: अब तक कीमती सामानों की चोरी होती थी, लेकिन नालंदा में मुर्गियों की चोरी होने लगी. सवाल तो इस बात का है कि आखिर इतनी बड़ी संख्या में मुर्गियों की चोरी की वारदात को अंजाम कैसे दिया गया.

Edited By:Sunil MIshra
Published: Jun 16, 2026, 07:04 PM IST|Updated: Jun 16, 2026, 07:04 PM IST
सिपाही परीक्षा देने गया बेटा और मेला देखने गए पिता, नालंदा में ताला तोड़कर 2500 मुर्गियां उड़ा ले गए चोर!
Image Credit: नालंदा में मुर्गी चोरी (Video Grab)

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Sunil MIshra

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.इंडस्ट्री में 2 दशकों का अनुभव है तो खबरों की बाजीगरी आती है. डिजिटल मीडिया में आधे दशक हो चुके हैं. लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम करना डिजिटल की दुनिया में मददगार साबित हुआ. दैनिक जागरण से शुरू हुआ सफर, अमर उजाला, हिन्दुस्तान, News Nation, ABP और India Ahead होते हुए Z Bihar Jharkhand तक पहुंचा है.  बिहार और झारखंड की स्थानीय और राजनीतिक खबरों की विशेष समझ.

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