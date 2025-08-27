Bihar News: कैमूर में पोखर में नहा रहे तीन बच्चे डूबे, 2 की मौत, नालंदा में भी पसरा मातम

Bihar News: कैमूर जिले में तीज पर्व पर पोखर में नहाने गईं एक ही परिवार के 3 बच्चे डूब गए. जिनमें से दो की मौत हो गई है, जबकि तीसरे बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई हैं. यह घटना रामगढ़ थाना क्षेत्र के रहारी गांव से सामने आई है. इस दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है. बताया जा रहा है कि तीज पर्व पर तीनों बच्चे अपने परिवार के लोगों के साथ पोखरा (तालाब) में नहाने के लिए गए थे. इसी दौरान तीनों बच्चे अचानक गहराई में चले गए और डूबने लगे. शोर सुनकर ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. जहां डॉक्टरों ने गजेंद्र यादव की बेटी अंशिका कुमारी (13 वर्ष) और बेटे प्रियांशु कुमार (11 वर्ष) को मृत घोषित कर दिया. वहीं खुशबू कुमारी की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिसे बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

हादसे के बाद से परिजनों का रो–रोकर बुरा हाल है. गांव में तीज की खुशियां मातम में बदल गईं. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. उधर नालंदा जिले में पानी भरे पईन में डूबकर दो बच्चों की मौत हो गई. मृतकों में 10 वर्षीय सोहन कुमार और 13 वर्षीय गौरव कुमार शामिल है. परिजनों ने बताया कि 5-6 बच्चे गांव से डेढ़ किलोमीटर दूर लाला खंधा स्थित पानी भरे पईन में नहा रहे थे. उसी दौरान दो बच्चा डूब गया.

सूचना के बाद ग्रामीण मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने पईन से दोनों बच्चों को निकाला. हालांकि, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. मौत की खबर पाकर पुलिस व परिजन मौके पर आ गए. परिजनों की चीत्कार गांव में गूंजने लगी. थानाध्यक्ष ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा जा रहा है. नहाने के दौरान पानी भरे पईन में डूबकर दोनों बच्चों की मौत हुई. इसी तरह गोखुलपुर थाना क्षेत्र के गंगटा गांव में पानी भरे पईन में डूबकर 13 साल की बच्ची की मौत हो गई. मृतका वर्षा कुमारी के परिवार ने बताया कि बच्ची की मां तीज व्रत की थीं. बच्ची दो अन्य सहेलियों संग मिट्‌टी लाने पईन किनारे गई थी. उसी दौरान तीनों बच्चियां डूब गईं.

