/घर में रोज-रोज होती थी लड़ाई, तंग आकर 4 लोगों ने दी जान देने की कोशिश, ससुर-बहू की थमी सांसें, 3 की मौत

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बिहार के नालंदा जिले में दिल दहला देने वाली घटना 18 जुलाई, 2026 दिन शनिवार को घटी. जिले के चंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर बिशुनपुर गांव में पारिवारिक विवाद में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया. दिलेंद्र तांती और पुरुषोत्तम तांती ने फांसी लगाया. जबकि, गौरी देवी और रणजीत तांती ने जहर खाया. जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.
इस घटना में ससुर दिलेंद्र तांती और पुत्रवधू गौरी देवी की मौत हो गई. जबकि, पुत्र रणजीत तांती और पुरुषोत्तम कुमार का इलाज के दौरान निजी क्लीनिक में मौत हो गई.
घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि घर में सबकुछ ठीक चल रहा था, अचानक पारिवारिक विवाद हुआ और इसी पारिवारिक विवाद में एक ही घर के चार सदस्यों ने खौफनाक कदम उठाया. हालांकि, इस घटना को लेकर चंडी थानाध्यक्ष ने बताया कि अबतक तीन लोगों ने सुसाइड का प्रयास किया, जिसमें तीन लोगों की मौत हो गई.
परिजनों ने बताया कि पुत्र और पिता में पहले भी किसी बात को लेकर मारपीट की घटना घटी थी. हालांकि, इस घटना को लेकर परिजनों ने कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया है, लेकिन इलाके में इस घटना को चर्चा का विषय बना हुआ है. पूरे गांव में इस घटना की हर तरफ चर्चा हो रही है. पुलिस ससुर और पुत्रवधु के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
रिपोर्ट: ऋषिकेश