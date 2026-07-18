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घर में रोज-रोज होती थी लड़ाई, तंग आकर 4 लोगों ने दी जान देने की कोशिश, ससुर-बहू की थमी सांसें, 3 की मौत

Nalanda News: नालंदा जिला में पारिवारिक कलह से तंग आकर एक ही परिवार के 2 लोगों ने जहर खा लिया. वहीं, दो लोगों ने फांसी लगा ली. इस घटना में तीन लोगों की मौत हो गई.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 18, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 11:00 PM IST
घर में रोज-रोज होती थी लड़ाई, तंग आकर 4 लोगों ने दी जान देने की कोशिश, ससुर-बहू की थमी सांसें, 3 की मौत
Image Credit: (Z News) बिहार के नालंदा में दिल दहला देने वाली घटनाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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