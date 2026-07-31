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नालंदा में खेत की जुताई जा रहे ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला, 2 की मौत, एक की हालत नाजुक

Nalanda Road Accident: नालंदा में ट्रैक्टर की टक्कर से 2 बच्चों की मौत के बाद बवाल हो गया. इस घटना के बाद उग्र ग्रामीणों ने गाड़ी में तोड़फोड़ कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 31, 2026, 08:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 08:48 PM IST
नालंदा में खेत की जुताई जा रहे ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला, 2 की मौत, एक की हालत नाजुक
Image Credit: (Z News) नालंदा में ट्यूशन जा रहे 2 मासूमों को ट्रैक्टर ने कुचला

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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