/नालंदा में खेत की जुताई जा रहे ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला, 2 की मौत, एक की हालत नाजुक

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नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र इलाके के सिंगथु टाडापर गांव के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल सवार तीन बच्चे को कुचल दिया. इस घटना में चार वर्षीय ऋषिकेश कुमार और पंकज कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक बच्चे ने खेतों में गिर कर अपनी जान बचाई.
ट्रैक्टर ने 3 बच्चों को कुचला, दो मौत
घटना के संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि तीनों बच्चे टाडापर सिंगथु ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, तभी खेत जुताई कर जा रहे अनियंत्रित ट्रैक्टर ने साइकिल से जा रहे तीनों बच्चे को कुचल दिया. इस घटना में दो बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि तीसरे की बाल-बाल जान बची.
घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा
घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने ट्रैक्टर को क्षतिग्रस्त कर दिया. घटना की सूचना मिलने पर मानपुर थाना सीओ बिहारशरीफ समेत कई सुरक्षाकर्मी घटनास्थल पर पहुंचकर उग्र ग्रामीणों को समझाने में जुटी है. वहीं, घटना के बाद ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहा.
ग्रामीणों को समझाने का प्रयास
सीओ लखेंद्र कुमार ने बताया कि तीनों बच्चे साइकिल से पढ़ने जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर ने तीनों को कुचल दिया. फिलहाल, पीड़ित परिवार सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा की राशि का प्रावधान है, उसे उपलब्ध कराया जाएगा. फिलहाल, ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है.
नालंदा में गाड़ी ने बाइक को रौंदा, जमुई में बिजली पोल से टकराई गाड़ी
12 जुलाई, 2026 दिन सोमवार को नालंदा जिले हादसे की खबर सामने आई थी. जिले के नूरसराय थानां क्षेत्र के मुजफ्फरपुर गांव के पास 11 जुलाई, 2026 रविवार की शाम अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दिया था. जिसकी वजह से बाइक सवार दो युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी. मृतक की पहचान दीपनगर थाना क्षेत्र के विजवनपर गांव निवासी सिधेश्वर प्रसाद का पुत्र बलराम प्रसाद और लहेरी थाना क्षेत्र के किसानबाग निवासी विजय प्रसाद का पुत्र सुमित राज के रूप में हुई थी.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार