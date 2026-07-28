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नालंदा में कलश यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, गोलीबारी और तलवारबाजी में 8 घायल

नालंदा में 'कलश यात्रा' के दौरान DJ को लेकर हुए विवाद के कारण दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई. अस्थवां थाना क्षेत्र में हुई इस झड़प में आठ लोग घायल हो गए. दोनों पक्षों के बीस नामजद लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByRanjana Dubey
Published: Jul 28, 2026, 01:06 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 01:06 PM IST
नालंदा में कलश यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, गोलीबारी और तलवारबाजी में 8 घायल
Image Credit: नालंदा में कलश यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर भिड़े दो पक्ष (जी मीडिया)

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Ranjana Dubey

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रंजना कुमारी Zee Bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-Editor अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं. बिहार के सिवान जिले के जीरादेई से ताल्लुक रखने वाली रंजना स्थानीय और जमीनी मुद्दों पर गहरी पकड़ रखती हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में वे मुख्य रूप से राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और देश-दुनिया की अहम रूटीन खबरों को प्रमुखता से कवर करती हैं. Zee Media का हिस्सा बनने से पहले रंजना ने 'न्यूज इंडिया 24x7' में भी डेढ़ साल तक अपनी सेवाएं दी थीं. एकेडमिक की बात करें तो रंजना GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं.

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