/नालंदा में कलश यात्रा के दौरान DJ बजाने को लेकर भिड़े दो पक्ष, गोलीबारी और तलवारबाजी में 8 घायल

तलवारबाजी की चपेट में आकर हुए जख्मी

मिली जानकारी के अनुसार, झड़प के दौरान एक व्यक्ति को गोली लगी है, जबकि चार अन्य लोग तलवारबाजी की चपेट में आकर बुरी तरह जख्मी हो गए हैं. अचानक हुई इस गोलीबारी और हथियार लहराए जाने से शोभायात्रा में भारी अफरातफरी मच गई और इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आनन-फानन में स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए तुरंत बिहारशरीफ सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही अस्थावां थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया.