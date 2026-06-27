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नालंदा में मुहर्रम जुलूस रूट को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा; आमने-सामने आए दो पक्ष... रणक्षेत्र में बदल गया इलाका

Nalanda Muharram Juloos Ruckus: नालंदा में मुहर्रम जुलूस के दौरान रूट को लेकर बवाल खड़ा हो गया. इस दौरान दो गुटों में विवाद हो गया, यहां तक कि पत्थरबाजी की भी घटना हुई, हालांकि थानाध्यक्ष ने इससे इनकार किया है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 27, 2026, 06:49 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:49 AM IST
नालंदा में मुहर्रम जुलूस रूट को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा; आमने-सामने आए दो पक्ष... रणक्षेत्र में बदल गया इलाका
Image Credit: नालंदा मुहर्रम जुलूस हंगामा (जी मीडिया)Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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