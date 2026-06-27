/नालंदा में मुहर्रम जुलूस रूट को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा; आमने-सामने आए दो पक्ष... रणक्षेत्र में बदल गया इलाका

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एक ओर नालंदा पुलिस मुहर्रम 2026 को शांति और भाईचारे के माहौल में संपन्न कराने के लिए शांति समिति की बैठकें कर रही है, फ्लैग मार्च निकाल रही है और उपद्रवियों को कड़ी चेतावनी दे रही है. प्रशासन ताजिया जुलूस के लिए लाइसेंस और तय रूट को लेकर भी बड़े-बड़े दावे कर रहा है. हालांकि, इन दावों की असलियत तब सामने आई जब तेलहारा थाना क्षेत्र में जुलूस के रास्ते को लेकर दो गुट आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई.
दो पक्षों में हुआ विवाद, फिर पत्थरबाजी
स्थानीय लोगों के अनुसार, मुहर्रम का ताजिया जुलूस बरसीमा गांव से शुरू होकर तेलहारा की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मार्ग से पहले कभी ताजिया जुलूस नहीं निकाला गया. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले लालू प्रसाद के शासनकाल में ताजिया तेलहाड़ा बाजार तक जाता था, लेकिन बाद में यह परंपरा बंद हो गई थी. आरोप है कि इस बार जब ताजिया को उसी मार्ग से ले जाने की कोशिश की गई तो विवाद शुरू हो गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे कुछ देर के लिए पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया.
थानाध्यक्ष ने पत्थरबाजी की घटना से किया इनकार
घटना की जानकारी मिलते ही, पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. साथ ही, दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया. वहीं, तेलहाड़ा थानाध्यक्ष ने पत्थरबाजी की घटना से इनकार किया है. उन्होंने बताया कि एक समुदाय के कुछ लोग ताजिया को तेलहाड़ा की ओर ले जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे, जबकि दूसरे समुदाय के लोग उस मार्ग से जुलूस निकालने का विरोध कर रहे थे. पुलिस ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया है. मामले की जांच की जा रही है और कानून के अनुसार निष्पक्ष कार्रवाई की जाएगी.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार