/नालंदा में मुहर्रम जुलूस रूट को लेकर हाई-वोल्टेज ड्रामा; आमने-सामने आए दो पक्ष... रणक्षेत्र में बदल गया इलाका

दो पक्षों में हुआ विवाद, फिर पत्थरबाजी

स्थानीय लोगों के अनुसार, मुहर्रम का ताजिया जुलूस बरसीमा गांव से शुरू होकर तेलहारा की ओर बढ़ रहा था. इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोगों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इस मार्ग से पहले कभी ताजिया जुलूस नहीं निकाला गया. ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले लालू प्रसाद के शासनकाल में ताजिया तेलहाड़ा बाजार तक जाता था, लेकिन बाद में यह परंपरा बंद हो गई थी. आरोप है कि इस बार जब ताजिया को उसी मार्ग से ले जाने की कोशिश की गई तो विवाद शुरू हो गया. स्थानीय लोगों का आरोप है कि विवाद के दौरान दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई, जिससे कुछ देर के लिए पूरा इलाका रणक्षेत्र में बदल गया.