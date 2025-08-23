Nalanda News: सादे लिबास में गई पुलिस को चोर समझ बैठे ग्रामीण, हमला कर किया जख्मी
Nalanda News: सादे लिबास में गई पुलिस को चोर समझ बैठे ग्रामीण, हमला कर किया जख्मी

नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के डम्मर बीघा गांव में गुरुवार की रात पुलिस टीम पर हमला हो गया. पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में सादे लिबास में छापेमारी करने गई थी, लेकिन ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझकर हमला कर दिया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 23, 2025, 07:20 PM IST

नालंदा के मानपुर में पुलिस टीम पर हमला
नालंदा के मानपुर में पुलिस टीम पर हमला

नालंदा जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के डम्मर बीघा गांव में गुरुवार की रात पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया. जानकारी के अनुसार, पुलिस साइबर अपराधियों की तलाश में गांव में सादे लिबास में छापेमारी करने गई थी. इसी दौरान ग्रामीणों ने उन्हें चोर समझ लिया और भीड़ ने हमला बोल दिया. देखते ही देखते दो दर्जन से ज्यादा लोग पुलिस पर टूट पड़े, जिसमें एक दारोगा समेत चार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए.

मानपुर थाना अध्यक्ष सुमन कुमार ने बताया कि पुलिस टीम साइबर अपराधी को पकड़ने गई थी, तभी हमला किया गया. इस हमले में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घटना के बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और मौके से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया. मामले में 22 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है, जबकि 10 अज्ञात के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है.

पुलिस पर हमला करने वाले अधिकांश लोग गांव छोड़कर फरार हो गए हैं. थाना अध्यक्ष का कहना है कि उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है. पुलिस का दावा है कि गांव का साइबर अपराध से पुराना इतिहास रहा है और इसी कारण वहां कार्रवाई की जा रही थी.

वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस सादे लिबास में गांव में दाखिल हुई थी. उन्हें लगा कि चोर घुस आए हैं, इसलिए हमला कर दिया गया. ग्रामीणों के मुताबिक जब यह पता चला कि वे पुलिस वाले हैं तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ. ग्रामीणों का आरोप है कि इसके बावजूद देर रात पुलिस फिर से गांव लौटी और निर्दोष लोगों के साथ मारपीट की. यहां तक कि गलियों में खड़ी मोटरसाइकिलों और घर के सामानों को भी तोड़ा गया.

ग्रामीणों ने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया है, जबकि थाना अध्यक्ष ने इसे बेबुनियाद करार दिया है. उनका कहना है कि कुछ लोग मुद्दे को भटकाने के लिए गलत रंग देने की कोशिश कर रहे हैं. इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है और पुलिस लगातार निगरानी कर रही है.

इनपुट- ऋषिकेश

ये भी पढ़ें- बंद घर में हुई चोरी, 8 लाख के गहने और नकदी पर चोरों ने किया हाथ साफ

