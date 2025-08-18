Nalanda Crime: सीएम के आने से पहले उनके गृह क्षेत्र में महिला की गोली मारकर हत्या, वारदात के बाद इलाके में फैली सनसनी

Nalanda Crime: बिहार के नालंदा जिले के कल्याण बीघा थाना क्षेत्र कोलाबा पंचायत के बड़ी आमर गांव में बदमाशों ने एक महिला को गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक महिला बड़ी आमर गांव के निवासी मेघन मांझी की 45 वर्षीय पत्नी संजू देवी हैं. घटना के संबंध में मृतक महिला के भतीजे मनोज मांझी ने बताया कि मृतक महिला के पति ने मुकीमपुर गांव के कुछ बदमाश के साथ दो-तीन सौ रुपए का शराब पिया था. रुपया नहीं देने के कारण तीन-चार की संख्या में बदमाशों ने घर पर चढ़कर उनकी बच्ची को हाथ पकड़कर ले जाने के कोशिश कर रहे थे.

जिसका विरोध करने पर बदमाशों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया. इस गोलीबारी की घटना में महिला के सीने में एक गोली लग गई. गोली लगने के बाद उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. कई राउंड गोलीबारी करते हुए बदमाश घटनास्थल से फरार हो गए. ग्रामीणों द्वारा सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय कल्याण बीघा थाना एवं हरनौत थाना की पुलिस मामले की जांच करने में जुट गई. कल्याण बीघा थाना अध्यक्ष सुषमा कुमारी ने बताया कि चंडी थाना क्षेत्र के मुकीमपुर गांव के बदमाशों के द्वारा गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई थी.

उन्होंने बताया कि घटना कैसे हुई है. उन्होंने बताया कि घटना किस कारण के वजह से हुई है, इसकी जानकारी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाई है. फिलहाल, पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया में जुट गए हैं. प्राप्त आवेदन के अनुसार, जांच पड़ताल करने के बाद बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. आपको बताते चलें कि एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पैतृक प्रखंड हरनौत के पाकड़ पंचायत के नूरनगर गांव श्राद्ध कार्यक्रम में सोमवार की शाम शामिल होने आ रहे हैं. उसके कुछ ही घंटे पहले कार्यक्रम स्थल के 7 किलोमीटर के दूरी पर बदमाशों ने एक दलित महिला की गोली मारकर हत्या कर दी है.

इनपुट- ऋषिकेश कुमार

