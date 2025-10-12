Advertisement
किसी काम के बहाने जीविका की सीएम रेखा देवी ने बुलाया, फिर हो गई महिला की हत्या

Nalanda Crime News: नालंदा में सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां पर एक महिला की ललाट में गोली मारकर हत्या कर दी गई है. चंडी थाना क्षेत्र के कोयल बिगहा पहाड़पुर मार्ग से महिला का शव मिला. परिजनों ने जीविका की सीएम रेखा देवी पर पांच लाख रुपए के लेनदेन में साजिश के तहत हत्या करवाने का आरोप लगया.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 12, 2025, 12:54 PM IST

नालंदा में महिला की माथे में गोली मारकर हत्या
Bihar News: नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में कोयलबिगहा पहाड़पुर जाने वाले रास्ते मे चंडी पुलिस ने एक महिला की शव बरामद किया. अपराधियों ने महिला के ललाट में गोली मारी थी. मृतक वेना थाना क्षेत्र के गंगाबिगहा निवासी रामप्रवेश यादव की 55 वर्षीय पत्नी सरिता देवी थी. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है. 

मृतका के पुत्र विपिन कुमार ने बताया कि शनिवार दोपहर करीब तीन बजे गंगा बिगहा के जीविका की सीएम (कम्युनिटी मोबिलाइजर) रेखा देवी मां को किसी काम के बहाने घर से बुलाकर ले गई थी. इसके बाद देर रात तक मां घर नहीं लौटीं. परिजनों ने रातभर खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला. रविवार की सुबह स्थानीय लोगों ने पहाड़पुर कोयल बीघा मार्ग के किनारे एक महिला का शव पड़ा देखा. 

उन्होंने बताया कि जीविका सीएम रेखा देवी सरिता देवी से पांच लाख रुपया कर्ज के रूप में लिया था. रेखा देवी सरिता देवी के नाम पर जीविका समूह से लोन भी लिया. परिजनों ने रेखा देवी पर आरोप लगाया कि इसी पांच लाख रुपए के खातिर सरिता देवी की हत्या की गई. 

वहीं, शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की. घटना की गंभीरता को देखते हुए एएसपी कुमारी सैलजा खुद मौके पर पहुंचीं और पूरे मामले का जायजा लिया. प्रारंभिक जांच में यह स्पष्ट हुआ कि महिला की हत्या गोली मारकर की गई है. 

परिजनों ने जीविका की सीएम रेखा देवी पर हत्या का आरोप लगाया है. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपों की जांच शुरू कर दी है. 

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना के सभी बिंदुओं पर गंभीरता से जांच की जा रही है. जल्द ही हत्या के कारणों और अपराधियों का खुलासा किया जाएगा. ग्रामीणों में इस घटना को लेकर आक्रोश और भय का माहौल है.

रिपोर्ट: ऋषिकेश

