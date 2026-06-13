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Nalanda News: नालंदा जिले में शनिवार की देर शाम मौसम का मिजाज अचानक बदल गया. तेज हवा और धूल भरी आंधी के बाद हुई हल्की बारिश ने जहां लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत दी. वहीं, यह आंधी एक परिवार के लिए काल बन गई. तेज हवा के झोंके से छत पर मौजूद एक वृद्ध महिला नीचे गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है.
घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के महानंदपुर गांव की है. बताया जाता है कि वृद्ध महिला श्रुति देवी घर की छत पर रखे अनाज को समेटने गई थीं. इसी दौरान अचानक तेज आंधी और हवा का झोंका आया. हवा इतनी तेज थी कि महिला उड़कर छत से नीचे जमीन पर गिर गईं.
गंभीर रूप से घायल महिला को परिजन आनन-फानन में इलाज के लिए बिहारशरीफ सदर अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया.
वहीं, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है. अचानक हुए इस हादसे ने पूरे परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है. मौसम में बदलाव के बीच आई तेज आंधी ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं.
रिपोर्ट: ऋषिकेश