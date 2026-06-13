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नालंदा में तेज हवा के झोंके से छत से उड़ी महिला, अस्पताल में थमी सांसें

Nalanda Latest News: नालंदा जिले में तेज हवा के झोंके में एक वृद्ध महिला उड़कर छत से जमीन पर नीचे गिर गई. गंभीर रूप से जख्मी महिला का इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 13, 2026, 09:30 PM IST|Updated: Jun 13, 2026, 09:30 PM IST
नालंदा में तेज हवा के झोंके से छत से उड़ी महिला, अस्पताल में थमी सांसें
Image Credit: महिला की मौत पर रोते परिजन

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Shailendra

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शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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