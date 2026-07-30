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नालंदाः जमीन विवाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या, गांव में तनाव का माहौल, 2 आरोपी गिरफ्तार

Nalanda Land Dispute: नालंदा के बिंद थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में जमीनी विवाद में 42 वर्षीय अमरजीत केवट की लाठी-डंडों और धारदार हथियार से पीट-पीट कर हत्या कर दी गई. थानाध्यक्ष ने बताया कि मृतक के बेटे युवराज कुमार के आवेदन पर सात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Jul 30, 2026, 07:31 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:34 AM IST
नालंदाः जमीन विवाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या, गांव में तनाव का माहौल, 2 आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: नालंदाः जमीन विवाद में युवक की पीट-पीट कर हत्या, गांव में तनाव का माहौल, 2 आरोपी गिरफ्तार (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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