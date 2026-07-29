/जी मीडिया का रियलिटी चेक में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, बिहारशरीफ में खुले नाले और गहरी खाइयां दे रहीं बड़े हादसे को न्योता

Nalanda News: देश के कई राज्यों में खुले नालों और गहरी खाइयों में गिरकर लोगों की मौत और हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में जी मीडिया की टीम ने बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी का रियलिटी चेक किया. जांच के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने स्मार्ट सिटी के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. शहर के कई वार्डों में खुले नाले, गहरी खाई जैसे ड्रेनेज और जर्जर सड़कें लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं. बरसात के कारण जलजमाव होने से सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.