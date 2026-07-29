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जी मीडिया का रियलिटी चेक में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, बिहारशरीफ में खुले नाले और गहरी खाइयां दे रहीं बड़े हादसे को न्योता

Nalanda News: देशभर में खुले नालों और गहरी खाइयों में गिरकर हो रहे हादसों के बीच जी मीडिया की टीम ने बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी का रियलिटी चेक किया. जांच में शहर के कई वार्डों में खुले नाले, अधूरे सीवरेज कार्य, जर्जर सड़कें और जलजमाव की गंभीर समस्या सामने आई है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Jul 29, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 04:30 PM IST
जी मीडिया का रियलिटी चेक में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, बिहारशरीफ में खुले नाले और गहरी खाइयां दे रहीं बड़े हादसे को न्योता
Image Credit: बिहारशरीफ में खुले नाले और गहरी खाइयां दे रहीं बड़े हादसे को न्योता (zee media)

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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