/जी मीडिया का रियलिटी चेक में स्मार्ट सिटी की खुली पोल, बिहारशरीफ में खुले नाले और गहरी खाइयां दे रहीं बड़े हादसे को न्योता

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Nalanda News: देश के कई राज्यों में खुले नालों और गहरी खाइयों में गिरकर लोगों की मौत और हादसों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं. इसी कड़ी में जी मीडिया की टीम ने बिहारशरीफ स्मार्ट सिटी का रियलिटी चेक किया. जांच के दौरान जो तस्वीरें सामने आईं, उन्होंने स्मार्ट सिटी के दावों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए. शहर के कई वार्डों में खुले नाले, गहरी खाई जैसे ड्रेनेज और जर्जर सड़कें लोगों के लिए खतरा बनी हुई हैं. बरसात के कारण जलजमाव होने से सड़क और नाले में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है.
स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान पानी भर जाने से खुले नाले दिखाई नहीं देते. कई बार बच्चे, बुजुर्ग और राहगीर इन नालों में गिर चुके हैं तथा अप्रिय घटनाएं भी हो चुकी हैं. इसके बावजूद नगर निगम की ओर से समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. लोगों का कहना है कि हर बारिश में यही स्थिति बन जाती है और उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है.
शहरवासियों ने आरोप लगाया कि कई इलाकों में सीवरेज लाइन बिछाने के नाम पर सड़कें खोदकर छोड़ दी गई हैं. बारिश के दौरान मिट्टी धंसने लगती है, जिससे सड़कें और भी खतरनाक हो जाती हैं. ऐसे हालात में दोपहिया और चारपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल चलने वाले लोगों की जान हमेशा जोखिम में बनी रहती है. कई स्थानों पर सुरक्षा के लिए न तो बैरिकेडिंग की गई है और न ही चेतावनी संबंधी बोर्ड लगाए गए हैं.
बिहारशरीफ को स्मार्ट सिटी का दर्जा जरूर मिला है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है. शहर के बीचों-बीच खुले नाले और गहरी खाई जैसे ड्रेनेज सिस्टम किसी बड़े हादसे को न्योता देते नजर आ रहे हैं. स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि बरसात के मौसम को देखते हुए सभी खुले नालों को तत्काल ढंका जाए, खतरनाक स्थानों पर बैरिकेडिंग और चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं तथा अधूरे पड़े सीवरेज कार्यों को जल्द पूरा किया जाए, ताकि भविष्य में किसी मासूम या राहगीर की जान हादसे की भेंट न चढ़े.
रिपोर्ट: ऋषिकेश कुमार