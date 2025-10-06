Bihar Chunav Date: दूसरे चरण में नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल में 11 नवंबर को पड़ेंगे वोट

Bihar Chunav 2025 Date: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का ऐलान हो चुका है. चुनाव आयोग ने बताया कि राज्य की 243 सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा. दूसरे चरण की वोटिंग 11 नवंबर को होगी, जिसमें गया, नवादा, जहानाबाद और अरवल जिलों के साथ कई और जिले भी शामिल हैं. इन चार जिलों की कुल 20 सीटों पर 11 नवंबर को वोट पड़ेंगे.

गया जिले की 10 विधानसभा सीटों पर एनडीए और महागठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है. लोजपा (रामविलास) ने इस बार अतरी और बोधगया सीट पर अपना दावा मजबूत किया है. जेडीयू और हम पार्टी भी कुछ सीटों पर दावेदारी कर रही हैं. खासकर बोधगया सीट, जो भाजपा की पारंपरिक मानी जाती है, यहां पर कई दल अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

नवादा जिले की 5 सीटों पर भी मुकाबला रोचक होने वाला है. नवादा विधानसभा क्षेत्र जिला मुख्यालय होने के कारण हमेशा राजनीतिक चर्चा में रहता है. यहां शहरी समस्याओं से लेकर शिक्षा और स्वास्थ्य तक कई मुद्दे हैं. जलजमाव, सफाई व्यवस्था और अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. मौजूदा विधायक विभा देवी ने कोरोना काल में राहत कार्यों और विकास योजनाओं से अपनी सक्रियता दिखाई, लेकिन जनता अब और ठोस बदलाव की उम्मीद कर रही है.

जहानाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों में सबसे ज्यादा ध्यान जहानाबाद विधानसभा पर है. यह सीट फिलहाल आरजेडी के पास है, लेकिन पार्टी के भीतर ही विरोध की आवाजें उठ रही हैं. एनडीए के साथ-साथ जन सुराज पार्टी के उतरने से मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है. जेडीयू से लेकर अन्य दलों के कई नेता टिकट की दौड़ में हैं. वहीं, आरजेडी के मौजूदा विधायक सुदय यादव को भी अपनी पार्टी के भीतर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

अरवल जिले की दो विधानसभा सीटों पर भी 6 नवंबर को मतदान होगा. अरवल का राजनीतिक इतिहास हिंसा और संघर्षों से जुड़ा रहा है. 1990 के दशक में हुए बारा और सेनारी नरसंहार जैसी घटनाओं ने इसे लंबे समय तक नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचान दिलाई. हालांकि अब हालात काफी बदल चुके हैं, लेकिन यहां का चुनावी मुकाबला अभी भी दलों के लिए चुनौती बना हुआ है. पिछले चुनावों में यहां अलग-अलग दलों ने जीत दर्ज की है, जिससे इसका परिणाम अनुमान लगाना कठिन हो जाता है.

