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बिहार के नवादा में 15 हजार आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी, पकड़े गए 100 कुत्ते, जानिए पूरा मामला

Nawada Latest News: नगर परिषद के अनुसार, इस अभियान के तहत शहर में अनुमानित 10 से 15 हजार आवारा नर और मादा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी. इसका उद्देश्य उनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: May 19, 2026, 10:54 AM IST

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नवादा में 15 हजार आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी (Photo-AI)
नवादा में 15 हजार आवारा कुत्तों की होगी नसबंदी (Photo-AI)

Nawada News: नगर परिषद ने शहर में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या और उनके आतंक को नियंत्रित करने के लिए एक बड़ा अभियान शुरू किया है. नगर क्षेत्र में और सदर अस्पताल में 'कैच-न्यूटर-रिलीज'  अभियान की शुरुआत हुई है. इसके तहत आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी और एंटी-रेबीज टीकाकरण किया जाएगा.

अभियान के पहले दिन, नगर परिषद की टीम डॉग कैचिंग व्हीकल के साथ 19 मई, 2026 दिन मंगलवार सदर अस्पताल पहुंची. यहां से लगभग 20 आवारा कुत्तों को पकड़ा गया. नगर परिषद क्षेत्र के सभी 44 वार्डों में आवारा कुत्तों की निगरानी की जाएगी. इस अभियान के संचालन की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश की एजेंसी 'द केयर ऑफ एनिमल एंड सोसाइटी' को सौंपी गई है.

नगर परिषद के अनुसार, इस अभियान के तहत शहर में अनुमानित 10 से 15 हजार आवारा नर और मादा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी. इसका उद्देश्य उनकी बढ़ती आबादी को नियंत्रित करना है. पकड़े गए सभी कुत्तों को एंटी-रेबीज वैक्सीन भी लगाई जाएगी.

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नवादा सदर अस्पताल में प्रतिदिन 30 से 35 लोग कुत्तों के काटने के इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें बच्चों से जुड़े कई मामले गंभीर होते हैं. नगर परिषद का दावा है कि इस अभियान से आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाओं में कमी आएगी. यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद शुरू किया गया है, जिसमें कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल और रेलवे स्टेशन जैसे संवेदनशील स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे.

नगर परिषद ने बुधौल में एक विशेष श्वान बंध्याकरण केंद्र स्थापित किया है. यहां पकड़े गए कुत्तों की पहले स्वास्थ्य जांच की जाएगी, जिसके बाद नसबंदी या बंध्याकरण ऑपरेशन किया जाएगा. ऑपरेशन के बाद तीन से पांच दिनों तक उनकी देखभाल की जाएगी और उन्हें भोजन उपलब्ध कराने के लिए एक रसोइया भी तैनात किया गया है. घाव ठीक होने के बाद इन कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ दिया जाएगा, जहां से उन्हें पकड़ा गया था.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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