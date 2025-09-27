Advertisement
कौन कहता है कि बिहार में शराबबंदी है? नवादा में जब पकड़ी गई लग्जरी कार तो फिर टूट गया सारा भ्रम

Nawada News: शराबबंदी का उल्लंघन कर रहे तस्करों पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की है. शराब माफिया ने तस्करी के लिए इस बार लग्जरी कार में डैशबोर्ड से लेकर पीछे तक गुप्त तहखाना बनाया था, लेकिन उनकी चाल नाकामयाब साबित हुई हैं.

 

Edited By:  Ranjana Dubey|Last Updated: Sep 27, 2025, 12:16 PM IST

नवादा में गुप्त तहखाने से 153 विदेशी शराब की बोतलें जब्त
नवादा में गुप्त तहखाने से 153 विदेशी शराब की बोतलें जब्त

Nawada News: बिहार में शराबबंदी का उल्लंघन कर रहे तस्करों पर उत्पाद विभाग ने एक बार फिर कड़ा प्रहार किया है. नवादा जिले के रजौली समेकित जांच चौकी पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने एक होंडा सिटी कार में छिपाए गए गुप्त तहखाने से 153 विदेशी शराब की बोतलें बरामद की है. इस सनसनीखेज कार्रवाई में एक तस्कर की गिरफ्तारी भी की गई है और कार को जब्त किया गया है. शराब माफिया ने तस्करी के लिए इस बार लग्जरी कार में डैशबोर्ड से लेकर पीछे तक गुप्त तहखाना बनाया था.

तस्करों का नया पैंतरा, पुलिस की पैनी नजर

इस तहखाने में विदेशी  शराब की बोतलें छिपाई गई थीं, जिसमें  750 ML की 65 बोतलें (48.750 लीटर), 375 ML की 48 बोतलें (18.000 लीटर) और 180 ML की 40 बोतलें (7.200 लीटर) बरामद की गई है. बता दें कि कुल मिलाकर 153 शराब की बोतलें बरामद हुई हैं, जो झारखंड से बिहारशरीफ में बिक्री के लिए लाई जा रही थीं. गिरफ्तार तस्कर सुग्रीव पासवान रहुई थाना क्षेत्र नालंदा का रहने वाला है. उसने पूछताछ में स्वीकार किया कि वह शराब तस्करी का पुराना खिलाड़ी है. उसने बताया कि वह झारखंड से शराब लाकर बिहारशरीफ में खुद बेचता था.

तस्कर की पहचान और कबूलनामा

उत्पाद विभाग अब इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है. बता दें कि विभाग ने माफियाओं के नए-नए हथकंडों को बेनकाब किया है. तस्कर लग्जरी कारों में तहखाने बनाकर शराब छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता और सख्ती के आगे उनकी चाल नाकाम साबित हो रही है. ये कार्रवाई बिहार-झारखंड सीमा पर अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चल रहे अभियान में एक बड़ी सफलता है.

