Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3099389
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

बिहार बोर्ड में 2 मिनट की देरी पर नहीं मिला प्रवेश, नवादा में दो छात्र इंटर परीक्षा से वंचित

Bihar Board Intermediate Examination: बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने परीक्षा की निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. दूसरी पाली के छात्रों के लिए रिपोर्टिंग का समय निर्धारित है और मुख्य गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाता है. इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 05, 2026, 09:35 PM IST

Trending Photos

बिहार बोर्ड में 2 मिनट की देरी पर नहीं मिला प्रवेश
बिहार बोर्ड में 2 मिनट की देरी पर नहीं मिला प्रवेश

Nawada News: नवादा में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के पहले दिन सख्त नियमों के कारण दो छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए. गांधी इंटर विद्यालय परीक्षा केंद्र पर दूसरी पाली में महज 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. दोनों छात्र प्रवेश न मिलने पर निराश होकर घर लौट गए. उन्होंने सरकार के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रैफिक जाम या गाड़ी पंक्चर जैसी अनियोजित परेशानियों में कोई भी फंस सकता है, ऐसे में इतनी सख्ती उचित नहीं है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने परीक्षा की निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. दूसरी पाली के छात्रों के लिए रिपोर्टिंग का समय निर्धारित है और मुख्य गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाता है. इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं है.

बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि देर से आने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे कारण ट्रैफिक जाम हो, गाड़ी पंक्चर हो या कोई अन्य. जबरन प्रवेश करने, जैसे दीवार फांदने, पर 2 साल तक परीक्षा से वंचित करने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

नवादा समेत कई जिलों में पहले दिन ऐसी घटनाएं सामने आईं. कुछ केंद्रों पर छात्र रोते हुए और चिल्लाते हुए देखे गए. जबकि, कुछ ने दीवार फांदने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की. बोर्ड का मुख्य उद्देश्य नकल और अनियमितताओं को रोकना है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सकें.

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अगले पेपर के लिए कम से कम एक घंटा पहले घर से निकलें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें: Good News:भागलपुर में बन रहा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय

TAGS

Bihar NewsNawada News

Trending news

Samastipur News
पट्टीदारों के बीच लाठी-डंडे और धारदार हथियार चले, महिला की मौत के बाद गांव में तनाव
Naxalite BDO Koda
नक्सली BDO कोड़ा की इलाज के दौरान मौत, परिजनों ने जेल प्रशासन की भूमिका पर उठाए सवाल
Jamshedpur News
जमशेदपुर बना स्लीपर सेल का हॉटस्पॉट: 12 संदिग्धों पर सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर
Bhagalpur News
Good News:भागलपुर में बन रहा कृषि जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय
Bihar News
अब गांव की सड़कों पर भी जेबरा क्रॉसिंग! जानिए सरकार का नया सुरक्षा प्लान
Nitish government
गन्ना किसानों के लिए बड़ी खबर! बिहार में चीनी मिलों को लेकर तेज हुई तैयारी
Dy CM Samrat Chaudhary
'RJD पार्टी नहीं, यह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,'तेजस्वी पर सम्राट चौधरी का तीखा बयान
India-Nepal Border
भारत-नेपाल सीमा पर एसएसबी का अतिक्रमण हटाओ अभियान, नो मेंस लैंड हुआ मुक्त
Hemant Soren
आदिवासियों की आवाज बनकर उभरेंगे JMM प्रमुख! हिमंता बिस्वा सरमा के गढ़ में दी चुनौती
Dhanbad News
भारी पत्थरबाजी के बीच प्रशासन ने बीच का रास्ता निकाल अधिवक्ताओं को दी गई 6 फीट जमीन