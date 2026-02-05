बिहार बोर्ड में 2 मिनट की देरी पर नहीं मिला प्रवेश, नवादा में दो छात्र इंटर परीक्षा से वंचित

Nawada News: नवादा में बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 के पहले दिन सख्त नियमों के कारण दो छात्र परीक्षा देने से वंचित रह गए. गांधी इंटर विद्यालय परीक्षा केंद्र पर दूसरी पाली में महज 2 मिनट की देरी से पहुंचने पर उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया. दोनों छात्र प्रवेश न मिलने पर निराश होकर घर लौट गए. उन्होंने सरकार के आदेश पर सवाल उठाते हुए कहा कि ट्रैफिक जाम या गाड़ी पंक्चर जैसी अनियोजित परेशानियों में कोई भी फंस सकता है, ऐसे में इतनी सख्ती उचित नहीं है.

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) ने परीक्षा की निष्पक्षता और अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त नियम लागू किए हैं. दूसरी पाली के छात्रों के लिए रिपोर्टिंग का समय निर्धारित है और मुख्य गेट दोपहर 1:30 बजे बंद हो जाता है. इसके बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं है.

बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि देर से आने पर कोई छूट नहीं दी जाएगी, चाहे कारण ट्रैफिक जाम हो, गाड़ी पंक्चर हो या कोई अन्य. जबरन प्रवेश करने, जैसे दीवार फांदने, पर 2 साल तक परीक्षा से वंचित करने के साथ-साथ एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है.

नवादा समेत कई जिलों में पहले दिन ऐसी घटनाएं सामने आईं. कुछ केंद्रों पर छात्र रोते हुए और चिल्लाते हुए देखे गए. जबकि, कुछ ने दीवार फांदने का प्रयास किया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की. बोर्ड का मुख्य उद्देश्य नकल और अनियमितताओं को रोकना है, ताकि सभी छात्रों को समान अवसर मिल सकें.

छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अगले पेपर के लिए कम से कम एक घंटा पहले घर से निकलें और किसी भी अप्रत्याशित स्थिति से बचने के लिए वैकल्पिक योजना तैयार रखें.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

