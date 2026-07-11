/नवादा में रेलवे कंपनी की लापरवाही से टूटी 45 साल पुरानी पुलिया, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा

राज्य चुनें
नवादा के रजौली के तिलैया-कोडरमा रेलखंड निर्माण में लगे ओवरलोडेड वाहनों की लापरवाही से रजौली प्रखंड के हरदिया पंचायत स्थित फुलवरिया डैम जाने वाले मार्ग की 45 साल पुरानी पुलिया भरभराकर गिर गई. 1980 में बनी इस पुलिया के टूटने से सुअरलेटी, पिपरा, परतौनिया, चोरडीहा, भानेखाप समेत डैम के उस पार के दर्जनों गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूट गया है. स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कुछ वर्षों से रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनियों के लोहे, बालू, सीमेंट और गिट्टी लदे भारी वाहन बेरोकटोक इसी रास्ते से गुजर रहे थे. ओवरलोड वाहनों के लगातार दबाव से पुलिया क्षतिग्रस्त होकर टूट गई.
वहीं, एक अन्य निवासी ने कहा कि हादसे में कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन अब लोगों को 3-4 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर लगाकर आना-जाना पड़ रहा है. स्कूली बच्चों और मरीजों को सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है. एक अन्य ने बताया कि पुलिया टूटने से डैम का पानी खेतों तक नहीं पहुंच पा रहा, सिंचाई पूरी तरह बाधित है. वहीं, जिंदल में पदस्थापित पंप ऑपरेटर पंकज कुमार ने बताया कि पुलिया के बगल से ही डैम से सप्लाई मशीन तक जाने वाला मुख्य पाइप गुजरा है.
मल्टी-पर्पस वॉटर प्रोजेक्ट के तहत 90 गांवों को फायदा पहुंचाने वाली नल से पानी की सप्लाई योजना भी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण ठप हो गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर क्षतिग्रस्त पुलिया का अविलंब निर्माण कराया जाए. साथ ही, कंपनी से हर्जाना वसूलकर वैकल्पिक पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की जाए. फुलवरिया डैम क्षेत्र के दर्जनों गांव इस एकमात्र रास्ते पर निर्भर हैं. पुलिया के अभाव में न सिर्फ खेती प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी हो रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा