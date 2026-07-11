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नवादा में रेलवे कंपनी की लापरवाही से टूटी 45 साल पुरानी पुलिया, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा

Nawada News: नवादा में रेलवे कंपनी की लापरवाही से 45 साल पुरानी पुलिया टूट गई है. इससे दर्जनों गांवों का संपर्क अब कट चुका है. 90 गांवों में नल-जल योजना और सिंचाई भी ठप हो गई है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 11, 2026, 02:13 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 02:13 PM IST
नवादा में रेलवे कंपनी की लापरवाही से टूटी 45 साल पुरानी पुलिया, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा
Image Credit: नवादा में रेलवे कंपनी की लापरवाही से टूटी 45 साल पुरानी पुलियाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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