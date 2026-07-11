/नवादा में रेलवे कंपनी की लापरवाही से टूटी 45 साल पुरानी पुलिया, दर्जनों गांवों का संपर्क कटा

मल्टी-पर्पस वॉटर प्रोजेक्ट के तहत 90 गांवों को फायदा पहुंचाने वाली नल से पानी की सप्लाई योजना भी पुलिया के क्षतिग्रस्त होने के कारण ठप हो गई है. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि रेलवे निर्माण कंपनी के खिलाफ कार्रवाई कर क्षतिग्रस्त पुलिया का अविलंब निर्माण कराया जाए. साथ ही, कंपनी से हर्जाना वसूलकर वैकल्पिक पेयजल और सिंचाई की व्यवस्था की जाए. फुलवरिया डैम क्षेत्र के दर्जनों गांव इस एकमात्र रास्ते पर निर्भर हैं. पुलिया के अभाव में न सिर्फ खेती प्रभावित हो रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई और मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भी परेशानी हो रही है.