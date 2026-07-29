/मुंह में मिट्टी भरा...गला दबाया और किया रेप, नवादा में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

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नवादा जिले के पकरीबरावां थाना क्षेत्र में 8 वर्षीय बच्ची के अपहरण के बाद दुष्कर्म कर हत्या का सनसनीखेज मामले सामने आया है. नवादा पुलिस ने 24 घंटे के भीतर इस वारदात का खुलासा कर दिया. 29 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान ने बताया कि इस मामले में मुख्य आरोपी रघुनंदन मांझी उर्फ तेतयी मांझी को गिरफ्तार कर लिया है.
एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए
एसपी ने बताया कि 27 जुलाई को बच्ची के अपहरण की शिकायत दर्ज होने के बाद विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया गया. जांच के दौरान 28 जुलाई की सुबह देवधा कॉलेज के समीप खेत से बच्ची का शव बरामद हुआ. एफएसएल टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए.
उन्होंने बताया कि पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि उसने बच्ची का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया और बाद में मुंह में मिट्टी भरकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. शव को खेत में फेंक दिया गया था. एसपी अभिनव धीमान ने कहा कि स्पीडी ट्रायल के माध्यम से आरोपी को जल्द कठोर सजा दिलाने का प्रयास किया जाएगा. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसडीपीओ सुजय कुमार, पकरीबरावां थाना प्रभारी और अन्य पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे.
प्रेम जाल में फंसाकर किन्नर का पैर काटकर हत्या
15 जुलाई, 2026 को नवादा जिले से एक ऐसी खबर सामने आई थी, जिसने सभी को हैरान कर दिया था. जिले के काशीचक थाना क्षेत्र में एक किन्नर की हत्या की वारदात हुई थी. पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया था. एसडीपीओ पकरीबरावां सुजय विद्यार्थी ने बताया था कि 24 अप्रैल 2026 को काशीचक थाना क्षेत्र के गोहिया पोखर से एक अज्ञात व्यक्ति का कटा हुआ पैर बरामद हुआ था. इसके दो दिन बाद, 26 अप्रैल को उसी पोखर में एक क्षत-विक्षत शव मिला, जिसके पैर गायब थे.
उन्होंने बताया कि शव की पहचान आसपास के लोगों से कराने का प्रयास किया गया. मगर, कोई सफलता नहीं मिली थी. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर काशीचक थाना में केस दर्ज किया गया. इसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर शव की पहचान समस्तीपुर जिले के घोरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किन्नर के रूप में हुई थी. जांच में सामने आया कि काशीचक थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी सुरेंद्र साव के पुत्र शुभम कुमार ने इस किन्नर को प्रेम जाल में फंसाया था. शुभम उसे अपने गांव ले आया था और उससे शादी भी कर ली थी. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के अनुसार, जब किन्नर शुभम के साथ स्थायी रूप से रहने की जिद करने लगी, तो शुभम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किन्नर की क्रूरता से हत्या कर दी थी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा