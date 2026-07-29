/मुंह में मिट्टी भरा...गला दबाया और किया रेप, नवादा में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

उन्होंने बताया कि शव की पहचान आसपास के लोगों से कराने का प्रयास किया गया. मगर, कोई सफलता नहीं मिली थी. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर काशीचक थाना में केस दर्ज किया गया. इसके बाद ह्यूमन इंटेलिजेंस और तकनीकी अनुसंधान के आधार पर शव की पहचान समस्तीपुर जिले के घोरैया थाना क्षेत्र की रहने वाली एक किन्नर के रूप में हुई थी. जांच में सामने आया कि काशीचक थाना क्षेत्र के भट्टा गांव निवासी सुरेंद्र साव के पुत्र शुभम कुमार ने इस किन्नर को प्रेम जाल में फंसाया था. शुभम उसे अपने गांव ले आया था और उससे शादी भी कर ली थी. पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के अनुसार, जब किन्नर शुभम के साथ स्थायी रूप से रहने की जिद करने लगी, तो शुभम ने उसे रास्ते से हटाने की योजना बनाई. उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर किन्नर की क्रूरता से हत्या कर दी थी.