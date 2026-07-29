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मुंह में मिट्टी भरा...गला दबाया और किया रेप, नवादा में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार

Nawada Crime News: नवादा में एक 8 साल की बच्ची से रेप का मामला सामने आया है. आरोपी ने बच्ची का पहले रेप किया और फिर मुंह में मिट्टी डालकर और गला दबाकर हत्या कर दी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Jul 29, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:24 PM IST
मुंह में मिट्टी भरा...गला दबाया और किया रेप, नवादा में 8 साल की बच्ची से हैवानियत, आरोपी गिरफ्तार
Image Credit: (Z News) नवादा में 8 वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के बाद हत्या का खुलासा, 24 घंटे में आरोपी गिरफ्तार

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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