नवादा में ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ के दौरान बड़ा हादसा, राहुल गांधी की गाड़ी ने पुलिसकर्मी को मारी टक्कर

Voter Adhikar Yatra Accident News: कांग्रेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ मंगलवार को नवादा जिले में पहुंची. यहां राहुल गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव की मौजूदगी में भारी संख्या में लोग एकत्रित हुए. भीड़ और काफिले की अफरातफरी के बीच एक पुलिसकर्मी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गया. यह पुलिसकर्मी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात था.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही काफिला भीड़भरे इलाके से गुजर रहा था, अचानक एक वाहन ने संतुलन खो दिया और ड्यूटी पर मौजूद जवान टकरा गया. घटना के बाद कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया. सुरक्षाबलों ने तुरंत घायल पुलिसकर्मी को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया और प्राथमिक इलाज शुरू किया.

हादसे की खबर मिलते ही राहुल गांधी खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने घायल पुलिसकर्मी से बातचीत की और उसके स्वास्थ्य की जानकारी ली. राहुल गांधी ने अधिकारियों से कहा कि जवान को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जाए. उन्होंने यह भी कहा कि लोकतांत्रिक यात्रा में सुरक्षा बलों की भूमिका अहम है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना उतना ही जरूरी है.

यात्रा के दौरान बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ मौजूद थे. उन्होंने भी घायल पुलिसकर्मी का हाल जाना और पूरे मामले पर चिंता जताई. नेताओं ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा जवानों की मेहनत से ही यह अभियान संभव हो पा रहा है, इसलिए उनकी देखभाल सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.

कांग्रेस की ‘मतदाता अधिकार यात्रा’ इन दिनों बिहार के अलग-अलग जिलों में निकाली जा रही है. इस अभियान का मकसद युवाओं, किसानों और आम नागरिकों को मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों के महत्व के बारे में जागरूक करना है. यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं, जिससे कई बार सुरक्षा व्यवस्था संभालना चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है.

नवादा की इस घटना के बाद सवाल जरूर उठे कि सुरक्षा में खामियां थीं, लेकिन राहत की बात यह रही कि घायल पुलिसकर्मी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है.

ये भी पढ़ें- यूपी में 'खाट पे चर्चा' तो बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा',करिश्मा दिखा पाएंगे राहुल?

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!