/नवादा में भ्रष्टाचार पर एक्शन: स्कूल भवन निर्माण के ₹18 लाख गबन करने वाले शिक्षक रणधीर कुमार गिरफ्तार

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नवादा जिले में सरकारी निर्माण कार्यों से जुड़े भ्रष्टाचार का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है, जिसमें 18 लाख रुपये से अधिक के गबन के आरोप में मुफस्सिल थाना की पुलिस ने एक शिक्षक को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) द्वारा दी गई लिखित शिकायत के आधार पर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि प्राथमिक विद्यालय, त्रिलोकी बीघा के नए भवन निर्माण के लिए आवंटित सरकारी राशि का सही उपयोग करने के बजाय भारी वित्तीय अनियमितता की गई है.
शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी. जांच के दौरान मिले ठोस साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक रणधीर कुमार को त्रिलोकी बीघा स्थित एक स्थानीय मंदिर के पास से धर दबोचा. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी विस्तृत मेडिकल जांच कराई गई. स्वास्थ्य परीक्षण पूरा होने के बाद उसे आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए अदालत के समक्ष पेश कर दिया गया.
इस पूरे मामले पर मुफस्सिल थाना के दरोगा वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की जांच अभी जारी है और प्रशासन यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि इस बड़े वित्तीय घोटाले में क्या कोई अन्य कर्मी, अधिकारी या कोई बाहरी व्यक्ति भी शामिल है. यदि जांच के दौरान किसी अन्य की संलिप्तता उजागर होती है, तो उसके विरुद्ध भी बिना किसी रियायत के कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
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