Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH Nawada
  • /नवादा में भ्रष्टाचार पर एक्शन: स्कूल भवन निर्माण के ₹18 लाख गबन करने वाले शिक्षक रणधीर कुमार गिरफ्तार

नवादा में भ्रष्टाचार पर एक्शन: स्कूल भवन निर्माण के ₹18 लाख गबन करने वाले शिक्षक रणधीर कुमार गिरफ्तार

नवादा में 18 लाख रुपए के गबन के मामले में एक टीचर को गिरफ्तार किया गया है, उन पर भवन निर्माण बनाने के लिए मिले फंड में वित्तीय गड़बड़ी का आरोप है, ज़िला शिक्षा अधिकारी की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है.

Edited By:Ranjana DubeyReported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 13, 2026, 06:51 PM IST|Updated: Jul 13, 2026, 06:51 PM IST
नवादा में भ्रष्टाचार पर एक्शन: स्कूल भवन निर्माण के ₹18 लाख गबन करने वाले शिक्षक रणधीर कुमार गिरफ्तार
Image Credit: नवादा: स्कूल भवन निर्माण के ₹18 लाख गबन करने वाले शिक्षक रणधीर कुमार गिरफ्तारSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आपदा पीड़ित परिवार से मिले मंत्री श्रवण कुमार, मृतक सूरज कुमार की मां को दिया चेक
Minister shravan kumar1 hr ago
2
Samastipur News2 hrs ago
3
Jharkhand Politics2 hrs ago
4
Rekha Kumari2 hrs ago
5
CM Samrat Choudhary2 hrs ago