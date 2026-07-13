/नवादा में भ्रष्टाचार पर एक्शन: स्कूल भवन निर्माण के ₹18 लाख गबन करने वाले शिक्षक रणधीर कुमार गिरफ्तार

शिकायत मिलते ही पुलिस ने तुरंत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी. जांच के दौरान मिले ठोस साक्ष्यों के आधार पर सोमवार को पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक रणधीर कुमार को त्रिलोकी बीघा स्थित एक स्थानीय मंदिर के पास से धर दबोचा. गिरफ्तारी के तुरंत बाद, कानूनी प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस द्वारा आरोपी को नवादा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी विस्तृत मेडिकल जांच कराई गई. स्वास्थ्य परीक्षण पूरा होने के बाद उसे आगे की न्यायिक प्रक्रिया के लिए अदालत के समक्ष पेश कर दिया गया.