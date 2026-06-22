गेट को सुरक्षित तरीके से लगाया गया होता तो...

स्थानीय लोगों का आरोप है कि गेट के निर्माण और स्थापना में गंभीर लापरवाही बरती गई थी. घटना के छह महीने के भीतर ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि यदि गेट को सुरक्षित तरीके से लगाया गया होता तो आज एक मासूम की जान नहीं जाती. मृतक की पहचान रूपेश कुमार के 8 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. दीपक अपने घर का सबसे छोटा बेटा था. पिता रूपेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा स्टेडियम के पास खेलने गया था और खेलकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान अचानक भारी लोहे का गेट उसके ऊपर गिर गया. गेट के नीचे दबने से बच्चे को गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.