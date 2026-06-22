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नवादा में प्रशासनिक लापरवाही का एक दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने सरकारी व्यवस्था और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हरिश्चंद्र स्टेडियम के पास लगे एक भारी लोहे के गेट के गिरने से 8 वर्षीय मासूम दीपक कुमार की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घटना के बाद इलाके में लोगों के बीच गहरा आक्रोश है और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है. मिली जानकारी के अनुसार, हरिश्चंद्र स्टेडियम के पास कुछ महीने पहले तीसरे नंबर का गेट लगाया गया था.
गेट को सुरक्षित तरीके से लगाया गया होता तो...
स्थानीय लोगों का आरोप है कि गेट के निर्माण और स्थापना में गंभीर लापरवाही बरती गई थी. घटना के छह महीने के भीतर ही निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं. लोगों का कहना है कि यदि गेट को सुरक्षित तरीके से लगाया गया होता तो आज एक मासूम की जान नहीं जाती. मृतक की पहचान रूपेश कुमार के 8 वर्षीय पुत्र दीपक कुमार के रूप में हुई है. दीपक अपने घर का सबसे छोटा बेटा था. पिता रूपेश कुमार ने बताया कि उनका बेटा स्टेडियम के पास खेलने गया था और खेलकर वापस लौट रहा था. इसी दौरान अचानक भारी लोहे का गेट उसके ऊपर गिर गया. गेट के नीचे दबने से बच्चे को गंभीर चोटें आईं और घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई.
पुलिस ने मामले की जांच की शुरू
घटना की सूचना मिलने के बाद नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू की. स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि यह हादसा नहीं बल्कि प्रशासनिक लापरवाही का परिणाम है. थाना प्रभारी ने कहा कि मामले की जांच की जाएगी और यदि किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस मासूम की मौत का जवाब आखिर कौन देगा.