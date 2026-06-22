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नवादा में प्रशासनिक लापरवाही ने ली मासूम की जान! स्टेडियम का भारी लोहे का गेट गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत

नवादा में प्रशासनिक लापरवाही ने मासूम की जान ले ली. मिली जानकारी के अनुसार, गेट के निर्माण और स्थापना में गंभीर लापरवाही बरती गई थी. इसके कारण ये हादसा हुआ. बच्चे की उम्र 8 साल बताई जा रही है.

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 22, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 12:22 PM IST
नवादा में प्रशासनिक लापरवाही ने ली मासूम की जान! स्टेडियम का भारी लोहे का गेट गिरने से 8 वर्षीय बच्चे की दर्दनाक मौत
Image Credit: जी मीडिया

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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