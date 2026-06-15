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प्रिंस यादव की मौत के बाद नवादा में बढ़ा तनाव, फैजल खान के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा

Nawada News: प्रिंस यादव की संदिग्ध मौत पर नवादा जिले में भारी आक्रोश देखने को मिला. फैजल खान उर्फ खान के खिलाफ लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया.

Edited By:Shailendra
Published: Jun 15, 2026, 09:32 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 09:32 PM IST
प्रिंस यादव की मौत के बाद नवादा में बढ़ा तनाव, फैजल खान के खिलाफ छात्रों ने खोला मोर्चा
Image Credit: प्रिंस यादव की मौत के बाद नवादा में बढ़ा तनाव

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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