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नवादा के अमूल कुमार ने घर बैठे NEET UG 2026 में AIR 7981 हासिल की, पिता हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, जानें सफलता की कहानी

NEET UG 2026: नवादा के बलिया बुजुर्ग गांव के अमूल कुमार ने घर पर ऑनलाइन पढ़ाई कर NEET UG 2026 में AIR 7981 हासिल की. पिता चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं. जानें सफलता की कहानी.

Edited By:Shailendra Reported By:Zee Bihar-Jharkhand Web Team
Published: Jul 17, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:48 PM IST
नवादा के अमूल कुमार ने घर बैठे NEET UG 2026 में AIR 7981 हासिल की, पिता हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, जानें सफलता की कहानी
Image Credit: (Z News) नवादा के अमूल कुमार ने घर बैठे NEET UG 2026 में AIR 7981 हासिल कीSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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