/नवादा के अमूल कुमार ने घर बैठे NEET UG 2026 में AIR 7981 हासिल की, पिता हैं फोर्थ ग्रेड कर्मचारी, जानें सफलता की कहानी

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कहते हैं कि अगर इरादे मजबूत हों तो सीमित संसाधन भी सफलता की राह नहीं रोक सकते. इस बात को सच साबित कर दिखाया है नवादा जिले के अकबरपुर थाना क्षेत्र के बलिया बुजुर्ग गांव के रहने वाले अमूल कुमार ने घर पर रहकर केवल ऑनलाइन क्लास के माध्यम से तैयारी की और NEET UG 2026 में ऑल इंडिया रैंक 7981 हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है.
आर्थिक तंगी नहीं बनी बाधा
अमूल के पिता प्रमोद कुमार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं, जबकि माता बबीता देवी गृहिणी हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि अमूल कोटा या दिल्ली जाकर कोचिंग कर पाते. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी.
अमूल कुमार ने बताया कि हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं बाहर जाकर पढ़ाई कर पाता. इसलिए मैंने तय किया कि घर पर रहकर ही पूरी मेहनत और लगन के साथ तैयारी करूंगा. लगातार मेहनत, आत्मविश्वास और माता-पिता व शिक्षकों के मार्गदर्शन की बदौलत आज मैं NEET क्वालीफाई कर सका.
वर्तमान में वीआईपी कॉलोनी में रहकर पढ़ाई
अमूल कुमार वर्तमान में नवादा के वीआईपी कॉलोनी में रहकर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं. उनकी इस उपलब्धि से पूरे परिवार, गांव और जिले में खुशी का माहौल है. परिजनों का कहना है कि अमूल बचपन से ही पढ़ाई के प्रति गंभीर और मेहनती रहे हैं.
हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा
अमूल की सफलता उन हजारों छात्रों के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के कारण अपने सपनों को अधूरा मान लेते हैं. उन्होंने यह साबित कर दिया कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत ईमानदारी से की जाए और हौसला बुलंद हो, तो सफलता जरूर मिलती है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा