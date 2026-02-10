Advertisement
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

Nawada News: दो अलग-अलग जगहों पर 12वीं की परीक्षा देने जा रहे हैं छात्र पर जानलेवा हमला! नहीं दे सके एग्जाम

Nawada News: पहली घटना बुंदेलखंड थाना क्षेत्र और दूसरी घटना रजौली थाना क्षेत्र से सामने आई. दोनों जगहों पर अज्ञात लोगों ने 12वीं कक्षा के छात्रों से मारपीट की. गंभीर रूप से घायल दोनों छात्र अपनी परीक्षा भी नहीं दे पाए.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 10, 2026, 10:20 AM IST

दो छात्रों पर जानलेवा हमला
Nawada Crime News: नवादा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है. यहां इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे हैं दो छात्रों पर जानलेवा हमले की घटना सामने आई है. दोनों छात्रों के साथ बेरहमी से मारपीट की गई. गंभीर हालत में दोनों छात्रों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पहली घटना बुंदेलखंड थाना क्षेत्र में सीताराम साहू कॉलेज के पास से सामने आई है. यहां इंटरमीडिएट परीक्षा केंद्र पर एक परीक्षार्थी के साथ 10 से 12 की संख्या में रहे लोगों ने जमकर मारपीट की घटना को अंजाम दिया है. उसके साथ काफी मारपीट किया जिससे बाद अस्पताल में भर्ती कराया. छात्र की पहचान केशोरी गांव निवासी शिवम कुमार के रूप में हुई है.

घायल शिवम कुमार ने बताया कि हम परीक्षा केंद्र के बाहर खड़े थे. तभी अचानक बड़ी संख्या में लोग वहां पहुंचे और मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी. उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ यह घटना क्यों की गई. शिवम के अनुसार, मारपीट के दौरान स्थानीय लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उन्हें बचाने का प्रयास नहीं किया. जब युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, तो सभी बदमाश मौके से फरार हो गए. घटना की जानकारी मिलने पर परिवार के सदस्यों ने घायल शिवम को नवादा के सदर अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है. 

परिवार का कहना है कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है और मारपीट का कारण अब तक अज्ञात है. शिवम कुमार इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए केंद्र पर पहुंचे थे, लेकिन मारपीट के कारण वे परीक्षा नहीं दे पाए. परिवार ने इस घटना को बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया है. उन्होंने कहा कि वे दोषियों के खिलाफ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग करेंगे.

ये भी पढ़ें- दरभंगा मासूम रेप-हत्याकांडः पीड़ित परिवार से मिले मुकेश सहनी, सरकार पर साधा निशाना

वहीं दूसरी घटना रजौली में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहे एक छात्र पर बदमाशों ने हमला कर दिया. इस हमले में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया और अपनी परीक्षा नहीं दे पाया. घायल छात्र की पहचान कुणाल कुमार के रूप में हुई है. यह घटना करीगांव के पास उस समय हुई, जब कुणाल सत्येंद्र हाई स्कूल में इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जा रहा था. 

लगभग 20 की संख्या में रहे बदमाशों ने उसे रोककर जमकर मारपीट की. मारपीट में कुणाल गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तत्काल नवादा के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया है. चोटों के कारण वह अपनी परीक्षा में शामिल नहीं हो सका. जख्मी छात्र ने बताया कि बदमाशों से उसकी छह महीने पहले गाली-गलौज हुई थी. आशंका है कि इसी पुरानी रंजिश के चलते उस पर हमला किया गया.

रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा

