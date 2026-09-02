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नवादा: छात्र की गोली मारकर हत्या, जवाबी फायरिंग में दो आरोपी भी हुए घायल, भारी बवाल

बाइक के सटने को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद कुछ ही देर में गंभीर हिंसक घटना में बदल गया. इस घटना में एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दूसरे पक्ष के दो लोगों को भी गोली लगी है, जिसमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByK Raj Mishra
Published: Sep 02, 2026, 07:05 AM IST|Updated: Sep 02, 2026, 07:06 AM IST
नवादा: छात्र की गोली मारकर हत्या, जवाबी फायरिंग में दो आरोपी भी हुए घायल, भारी बवाल
Image Credit: नवादा: छात्र की गोली मारकर हत्या, जवाबी फायरिंग में दो आरोपी भी हुए घायल, भारी बवाल (Zee Media)

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K Raj Mishra

K Raj Mishra

कर्मराज मिश्रा Z Bihar-Jharkhand (डिजिटल) टीम में बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत हैं. वे यहां बिहार-झारखंड की राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर लिखते हैं. कानपुर यूनीवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर की डिग्री हासिल करके IBN-7 न्यूज चैनल से इंटर्नशिप की. इसके बाद खबर फास्ट, नेशन लाइव और साधना न्यूज न्यूज चैनलों में काम करने के बाद डिजिटल का रुख किया और 2017 से 2020 तक हिंदुस्थान समाचार न्यूज एजेंसी में बतौर सीनियर सब एडिटर काम किया. इसके बाद News Nation, India Ahead के बाद वर्तमान में Z Media का हिस्सा हैं. मीडिया में 10 साल के कार्यकाल के दौरान यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और दिल्ली विधानसभा चुनावों के अलावा 2019 और 2024 का लोकसभा चुनाव कवर किया है.

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