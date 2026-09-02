/नवादा: छात्र की गोली मारकर हत्या, जवाबी फायरिंग में दो आरोपी भी हुए घायल, भारी बवाल

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नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार (01 सितंबर) को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना कचहरी रोड की बताई जा रही है. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान हिसुआ निवासी शिक्षक मनीष भारती के बेटे पीयूष कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पीयूष कुमार को पीठ में गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कॉलेज में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया. हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है.
इस हत्याकांड में अब एक नया मोड़ सामने आया है. इस घटना में दूसरे पक्ष के भी दो युवकों को गोली लगने की बात सामने आई है. घायलों की पहचान भदसेनी गांव के अखिलेश कुमार और बगोदर के चंदन कुमार के रूप में हुई है. जानकारी के मुताबिक, चंदन को सीने में गोली लगी है और उसकी हालत नाजुक है. पुलिस कस्टडी में उसका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है, जबकि अखिलेश को हाथ में गोली लगी है और वह खतरे से बाहर है. इस हत्याकांड के बाद आक्रोशित परिजनों और स्थानीय लोगों ने हिसुआ बाजार की मुख्य सड़क को करीब 6 घंटे तक जाम रखा. विरोध में 300 से ज्यादा दुकानें बंद रहीं.
स्थानीय लोगों के मुताबिक, मृतक छात्र पीयूष कुमार मंगलवार दोपहर करीब एक बजे अपने कुछ दोस्तों के साथ टीएस कालेज की ओर जा रहा था. इसी दौरान पीछे से आ रही बुलेट बाइक उनसे सट गई. इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी और गाली-गलौज शुरू हो गई. स्थानीय लोगों के समझाने पर उस समय विवाद शांत हो गया था, लेकिन कुछ देर बाद पांचूगढ़ में फिर दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. जिसके बाद रोड़ेबाजी और गोलीबारी की घटना घटित हुई, जिसमें पीयूष कुमार की गोली लगने से मौत हो गई.
वहीं, बिगड़ते हालात को देख मगध रेंज के आईजी विकास वैभव और एसपी अभिनव धीमान खुद मौके पर पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर न्याय का भरोसा दिलाया, तब जाकर देर रात जाम हट सका. पुलिस ने मामले में SIT गठित कर दोनों एंगल से जांच शुरू कर दी है. पुलिस अब विवाद की पूरी कड़ी और गोलीबारी की परिस्थितियों की जांच कर रही है.
रिपोर्ट- यशवंत