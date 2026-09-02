/नवादा: छात्र की गोली मारकर हत्या, जवाबी फायरिंग में दो आरोपी भी हुए घायल, भारी बवाल

नवादा जिले के हिसुआ थाना क्षेत्र में मंगलवार (01 सितंबर) को दिनदहाड़े एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. घटना कचहरी रोड की बताई जा रही है. वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक की पहचान हिसुआ निवासी शिक्षक मनीष भारती के बेटे पीयूष कुमार के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि पीयूष कुमार को पीठ में गोली मारी गई, जिससे उसकी मौत हो गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, कॉलेज में बच्चों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. आशंका जताई जा रही है कि इसी विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया. हालांकि, हत्या के पीछे की वास्तविक वजह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो सकी है.