होली से पहले 'नशे' की बड़ी खेप बरामद: भागलपुर में पुआल के नीचे छिपी थी 20 लाख की शराब, नवादा में मिनी कंटेनर के 'गुप्त बॉक्स' ने उड़ाए होश

बिहार में होली के त्यौहार को लेकर शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने भी अपनी घेराबंदी तेज कर दी है. भागलपुर और नवादा में की गई दो अलग-अलग कार्यवाहियों में करीब 25 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामद की गई है.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 12:14 PM IST

होली से पहले 'नशे' की बड़ी खेप बरामद: भागलपुर में पुआल के नीचे छिपी थी 20 लाख की शराब, नवादा में मिनी कंटेनर के 'गुप्त बॉक्स' ने उड़ाए होश (AI जेनरेटेड इमेज)
होली से पहले 'नशे' की बड़ी खेप बरामद: भागलपुर में पुआल के नीचे छिपी थी 20 लाख की शराब, नवादा में मिनी कंटेनर के 'गुप्त बॉक्स' ने उड़ाए होश (AI जेनरेटेड इमेज)

भागलपुर/नवादा: बिहार में होली के त्यौहार को लेकर शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम ने भी अपनी घेराबंदी तेज कर दी है. भागलपुर और नवादा में की गई दो अलग-अलग कार्यवाहियों में करीब 25 लाख रुपये की विदेशी शराब बरामद की गई है. माफियाओं ने शराब छिपाने के लिए पुआल और गाड़ियों के भीतर 'स्पेशल गुप्त बॉक्स' का सहारा लिया था.

1. भागलपुर: पुआल का ट्रक और 16 हजार बोतलें
भागलपुर उत्पाद विभाग की टीम ने बायपास पर एक यूपी नंबर के ट्रक को पकड़ा. दिखने में यह ट्रक पुआल से लदा था, लेकिन जब गहराई से जांच हुई तो उत्पाद निरीक्षक मनोज कुमार की टीम दंग रह गई.

बरामदगी: 335 पेटियां (करीब 16,080 बोतलें) महंगी ब्रांडेड विदेशी शराब.

रूट: झारखंड से मुंगेर ले जाई जा रही थी खेप.

कीमत: बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपये से अधिक है.

2. नवादा: टाटा मैजिक में बना था 'चोर दरवाजा'
नवादा के पचगामा में NH-20 पर महिला उत्पाद पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की. एक टाटा मैजिक मिनी कंटेनर को रुकवाकर जब तलाशी ली गई, तो गाड़ी के ऊपरी हिस्से में बना एक 'गुप्त बॉक्स' मिला.

बरामदगी: रॉयल स्टैग, रॉयल चैलेंज और आइकॉनिक व्हाइट जैसे ब्रांड्स की 1008 बोतलें (378 लीटर).

गिरफ्तारी: बोकारो निवासी तस्कर विश्वकर्मा पंडित गिरफ्तार.

जाल: तीसरी मोड़ से खर्रांट मोड़ ले जाई जा रही थी शराब.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
रिपोर्ट: अश्विनी कुमार

