Bihar 5 Big Accident: वो 5 हादसे जिनको लेकर पूरे बिहार में मच गई सनसनी

Bihar 5 Big Accident: बिहार में बीते 24 घंटे में कई बड़ी घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें से कुछ ने पूरे प्रदेश में सनसनी फैलने का काम किया. ताजा घटना बेगूसराय के बछवाड़ा थाना क्षेत्र के चिरंजीवीपुर गांव से सामने आया. यहां एक सड़क हादसे में दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. दोनों मृतक ठेकेदार बताए जा रहे हैं. बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल सवार दो युवकों को जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों की मौके पर ही मौत हो गई. मृतकों की पहचान समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय थाना क्षेत्र निवासी नागो राय के पुत्र मनोज राय और बछवाड़ा थाना क्षेत्र के फतेहा गांव निवासी शंकर पासवान के पुत्र राजीव कुमार पासवान के रूप में की गई है.

परिजनों के अनुसार, दोनों युवक मजदूरों के ठेकेदार थे और दलसिंहसराय में छत ढलाई का काम कर रहे थे. काम खत्म होने के बाद मनोज राय अपने दोस्त राजीव कुमार पासवान को बाइक से उसके घर फतेहा छोड़ने जा रहे थे.इसी दौरान चिरंजीवीपुर के पास तेज रफ्तार वाहन ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना बछवाड़ा थाना पुलिस को दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय सदर अस्पताल भेज दिया. बताया जाता है कि मनोज राय और राजीव कुमार पासवान आपस में गहरे मित्र थे और साथ मिलकर ठेकेदारी का काम करते थे.

बेगूसराय: PHC की छत गिरने से लैब टेक्नीशियन घायल

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बेगूसराय में एक हादसे ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोलकर रख दी. यहां बखरी प्रखंड के परिहारा स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जर्जर भवन की छत गिरने से ड्यूटी पर तैनात लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि एपीएचसी परिहारा में जर्जर छज्जा अचानक टूटकर गिर गया. जिसकी चपेट में आकर ड्यूटी पर तैनात लैब टेक्नीशियन मनोज कुमार आ गए. उनके कंधे और सिर में गंभीर चोटे आई हैं. फिलहाल, स्थानीय पीएचसी में उनका इलाज चल रहा है.

बताया जा रहा है कि इससे पहले भी ऐसी एक घटना सामने आ चुकी है. इस भवन की जर्जर स्थिति को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की जा चुकी है. यहां तक कि 8 जुलाई 2025 को भी अधिकारियों को इसकी जानकारी दी गई थी, लेकिन अब तक न तो मरम्मत कराई गई और न ही वैकल्पिक भवन की व्यवस्था की गई. घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य अमित कुमार देव मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने भवन को खतरनाक बताते हुए डॉक्टरों और कर्मियों को वहां काम करने से मना किया और वरीय अधिकारियों से तुरंत सुरक्षित भवन उपलब्ध कराने की मांग की.

नवादा में ई-रिक्शा पलटने से बच्चे की मौत

नवादा जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की लापरवाही एक और मासूम की जान ले ली. रजौली थाना क्षेत्र के गगन गांव निवासी रामाशीष कुमार का इकलौता 3 वर्षीय बेटे आशीष कुमार की मौत हो गई. मुरैना गांव के पास ई-रिक्शा पलट जाने से घायल हो था. बच्चे के सिर में गहरी चोट आई और खून बहने लगा. परिवार ने तुरंत बच्चे को रजौली अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टर रोशन कुमार ने प्राथमिक जांच की. पर्ची में ड्रेसिंग करने का उल्लेख किया गया, लेकिन वास्तव में केवल एक सुई और पानी देकर बच्चे को नवादा सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. परिजनों ने आरोप लगाया कि बच्चे की ड्रेसिंग नहीं की गई. सिर से खून बहता रहा और पिता उसे गोद में लेकर करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय की. नवादा अस्पताल पहुंचते-पहुंचते डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया.

मृतक के चचेरे भाई नंदू कुमार ने बताया कि ई-रिक्शा पलटने से पूरा परिवार प्रभावित हुआ था. बच्चा सबसे ज्यादा जख्मी हुआ था. वहीं इस घटना पर रजौली अस्पताल में डॉक्टर रोशन कुमार ने शुरू में कहा कि सिर फटा था लेकिन ब्लड नहीं आ रहा था और पल्स गड़बड़ था, इसलिए रेफर किया. बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि बैंडेज करना जरूरी था. यह घटना नवादा के सरकारी अस्पतालों में बार-बार सामने आने वाली लापरवाही को साफ बयां कर रही है. परिजनों का आरोप है कि समय पर उचित इलाज मिलता तो बच्चे की जान बचाई जा सकती थी. बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग और नवादा जिला प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं.

बागमती नदी में नाव पलटी, एक महिला अभी भी लापता

शिवहर जिले के तारियानी प्रखंड अंतर्गत महादेवा गांव के पास बागमती नदी में एक नाव पलटने से अफरा-तफरी मच गई. जानकारी के अनुसार नाव पर करीब 25 से अधिक लोग सवार थे, जो गेहूं काटने के लिए नदी पार कर रहे थे. इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से नाव नदी में पलट गई. हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए बचाव कार्य शुरू किया और अधिकांश लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि इस घटना में एक महिला के लापता होने की सूचना है, जिसकी तलाश जारी है.

सारणः बिजली का तार गिरने से गेहूं की फसल जली

सारण जिले दाउदपुर थाना क्षेत्र के लगुनी गांव स्थित फुटानी बाजार के समीप निकट देर शाम गेहूं के खेत में अचानक आग लगने से अफरातफरी मच गई. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खेत में बिजली का तार गिरने से आग भड़क उठी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैलती चली गई और देखते ही देखते करीब एक बीघा में लगी तैयार गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह राख हो गई. घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर पहुंचे और बाल्टी, पंप सेट तथा अन्य संसाधनों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. इस अगलगी की घटना में किसान श्रवण सिंह और दिनेश सिंह की मेहनत की पूरी फसल नष्ट हो गई, जिससे उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय पर आग पर काबू नहीं पाया जाता तो नुकसान और भी ज्यादा हो सकता था. वहीं अग्निशमन दल की गाड़ी आग बुझने के बाद पहुंची, जिसे लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई.