Nawada News: इंटरमीडिएट परीक्षा कल से, नवादा में तैयारी पूरी; DM रवि प्रकाश ने दी कड़ी चेतावनी

Nawada News: बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट वार्षिक का आयोजन 2 फरवरी से 13 फरवरी तक किया गया है, जिसे लेकर तैयारियों को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है. नवादा डीएम ने भी कड़े निर्देश जारी किए हैं.

Edited By:  Ranjana Dubey|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:22 AM IST

Nawada News: नवादा में इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा-2026 के सफल, निष्पक्ष और कदाचारमुक्त संचालन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. जिला पदाधिकारी (डीएम) रवि प्रकाश ने डाइट परिसर में सभी केन्द्राधीक्षकों, दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों के साथ एक संयुक्त ब्रीफिंग की. यह परीक्षा 2 फरवरी 2026 से 13 फरवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी.

जिला पदाधिकारी ने दिया निर्देश
डीएम ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों को प्रवेश द्वार पर सघन तलाशी (फ्रिस्किंग) के बाद ही अंदर जाने दिया जाएगा. परीक्षार्थी केवल एडमिट कार्ड और पेन के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे. मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अवांछित कागजात पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रथम पाली के लिए प्रवेश द्वार सुबह 09:00 बजे और द्वितीय पाली के लिए दोपहर 01:30 बजे बंद कर दिया जाएगा. जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि परीक्षा कक्ष के भीतर भी वीक्षकों द्वारा सभी परीक्षार्थियों की दोबारा सघन तलाशी ली जाए.

500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू
सभी परीक्षा केंद्रों के 500 गज की परिधि में निषेधाज्ञा लागू रहेगी और फोटोस्टेट व साइबर कैफे जैसी दुकानें बंद रहेंगी. परीक्षार्थियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, विद्युत आपूर्ति, जेनरेटर, लाउडस्पीकर, वीडियोग्राफी और सीसीटीवी कैमरों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. 

जिले में कुल 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें नवादा शहर में 19, वारिसलीगंज प्रखंड मुख्यालय में 4, हिसुआ प्रखंड मुख्यालय में 2 और रजौली अनुमंडल मुख्यालय में 5 केंद्र शामिल हैं. इनमें से 4 केंद्रों को आदर्श परीक्षा केंद्र के रूप में विकसित किया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या 06324-212261 है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

