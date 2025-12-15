Bihar Crime Bulletin: नवादा में पुलिस हिरासत से कैदी फरार, पटना में छोटी बच्ची से दुष्कर्म, पढ़ें बिहार क्राइम की बड़ी खबरें

Bihar Crime Bulletin: बिहार पुलिस के लाख प्रयासों के बावजूद दुष्कर्म, हत्या और लूटपाट जैसी अपराधिक घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं. कई बार पुलिस की लापरवाही के कारण बदमाशों के हौसले बढ़ जाते हैं. ऐसा ही एक मामला नवादा जिला से सामने आया है. यहां पुलिस हिरासत से एक कैदी फरार हो गया. कैदी की भागते हुए तस्वीर CCTV कैमरे में कैद हो गई. वहीं इस घटना से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया. जानकारी के मुताबिक, यह घटना सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड स्थित कैदी वार्ड से हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. फरार हुए कैदी की पहचान नालंदा जिले के निवासी कृष्णा पासवान के पुत्र प्रहलाद कुमार सोनी के रूप में हुई है.

शौचालय की खिड़की से कूदकर भागा कैदी

अभियुक्त प्रह्लाद को आर्म्स एक्ट और अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था. ड्यूटी पर तैनात सिपाही ने पुलिस को बताया कि कैदी लगातार शौचालय जा रहा था और इसी दौरान वह शौचालय की खिड़की से कूदकर भाग निकला. प्रह्लाद कुमार सोनी नवादा मंडल कारा में बंद था. जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उसे मेडिकल इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया था. पुलिस लाइन की एक टीम का गठन कर उसे कैदी वार्ड में रखकर इलाज कराया जा रहा था, तभी उसने मौका पाकर फरार होने में कामयाबी हासिल की. घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना प्रभारी अविनाश कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की गहनता से जांच की. अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एसडी अरैयर ने बताया कि कैदी 12 दिसंबर को मंडल कारा से आया था. डॉक्टरों ने उसके हाथ में चोट और उच्च रक्तचाप का इलाज किया था.

पड़ोसी ने किया छोटी बच्ची से दुष्कर्म का प्रयास

बाढ़ अनुमंडल के पंचमहला थाना अंतर्गत रामपुर डुमरा गांव में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का मामला सामने आया है. बच्ची के साथ उसके पड़ोस के चाचा ने ही घिनौनी वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया. बच्ची रामपुर डुमरा गांव में ही एक ब्रह्मभोज में शामिल होने के अपने परिवार के साथ गई थी. बच्ची को अकेला देखकर उसका चाचा उसे बहला-फुसलाकर बगल के एक खेत में ले गया. वहां उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. बच्ची किसी तरह चाचा के चंगुल से अपने को छुड़ाकर निकल भागी. घर आने पर उसने अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी. बच्ची के परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पंचमहला थाना को दी. पंचमहला थाना की पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

कैमूर में 4 साल पुराने हत्याकांड का खुलासा

कैमूर पुलिस ने 4 साल पुराने के एक हत्याकांड का खुलासा कर दिया है. भभुआ डीएसपी मनोरंजन भारती ने बताया कि 16 दिसंबर 2021 की रात अधौरा थाना क्षेत्र के तेलहाड़ कुंड में जंग बहादुर पासवान नामक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में मृतक के पिता के आवेदन पर अधौरा थाना में कांड दर्ज किया गया था. जांच के दौरान इस कांड में शामिल एक अपराधी मुरारी सिंह, निवासी ग्राम राधा खाड़, को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. आगे की जांच में एक अन्य आरोपी शहनाज अंसारी, पिता इस्लाम अंसारी, निवासी ग्राम भगवानपुर, थाना भगवानपुर का नाम सामने आया. सूचना मिलने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया. डीएसपी ने बताया कि आरोपी को थाना लाने के दौरान वह वाहन से कूदकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन थाना अध्यक्ष मुकेश कुमार और प्रोबेशनल पदाधिकारी वर्षा सिंह ने साहस दिखाते हुए खदेड़ कर उसे पकड़ लिया.

वैशाली में दबंगों ने फूंक दीं 5 दुकानें

पुलिस के अनुसार आरोपी शातिर अपराधी है और उत्तर प्रदेश के चंदौली, रॉबर्ट्सगंज सहित भभुआ क्षेत्र में कई मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं में शामिल रहा है. हत्या आपसी लेन-देन के विवाद में की गई थी और इसमें कुल दो आरोपी थे. उधर वैशाली जिले के पातेपुर थाना क्षेत्र से है, जहां जीतपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने पांच दुकानों में आग लगा दी. जिसके बाद दुकान धू-धू कर जल गईं. आग लगने के बाद लोगों ने इसकी सूचना पातेपुर थाना और दमकल टीम को दी. पुलिस और फायर बिग्रेड को पहुंचने 1 घंटे से अधिक का समय लग गया, तब तक पूरी दुकानें जलकर राख हो गईं. पीड़ित दुकानदारों का कहना है कि आग लगाने वाले लोग शराब माफिया हैं. हम लोग अगर किसी का नाम बताएंगे तो हमारी हत्या भी हो सकती.

गोरौल डकैती कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार

वहीं 11 जुलाई 2025 को कोलकाता के अलंकार ज्वैलर्स में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने एक और फरार आरोपी राणा राज को वैशाली से गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी तकनीकी एवं मानवीय सूचना के आधार पर की गई. आरोपी के पास से डकैती की राशि से खरीदा गया एक मोबाइल फोन बरामद किया गया है. राणा राज बेलसर थाना क्षेत्र के सीएसपी लूट कांड और आर्म्स एक्ट के मामले में भी वांछित है. गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है.बताया जा रहा है कि गिरफ्तार आरोपी राणा राज बेलसर थाना क्षेत्र के सीएसपी लूट कांड और आर्म्स एक्ट के मामलों में भी वांछित था. फिलहाल आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है, जबकि अन्य फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.