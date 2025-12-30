Advertisement
Bihar Crime Bulletin: रेप-मर्डर, लूट और गोलीबारी..., 24 घंटे में क्राइम की वो वारदातें जिनसे हिला बिहार

Bihar Crime Bulletin: बिहार के डिप्टी सीएम सह गृह मंत्री सम्राट चौधरी की कड़ी चेतावनी का प्रदेश के अपराधियों में कोई खौफ देखने को नहीं मिल रहा है. प्रदेश में अभी भी हत्या, रेप और लूट जैसे जघन्य अपराध सामने आ रहे हैं. आइए देखते हैं कि बीते 24 घंटे में प्रदेश में कहां-कहां बड़ी अपराधिक घटनाएं हुईं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 06:43 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Bihar Crime Bulletin: बिहार के क्राइम बुलेटिन में नवादा की एक वारदात भी शामिल है. यहां रजौली थाना क्षेत्र के घसियाडीह गांव में सोमवार (29 दिसंबर) रात चिकन चिली खाने के दौरान हुए विवाद में एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया. घायल युवक राजेश मांझी को चिंताजनक हालत में पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल (PMCH) रेफर किया गया है. इस घटना में एक अन्य युवक अमरकांत कुमार भी घायल हुआ है. जानकारी के अनुसार, सोमवार की रात राजेश मांझी और उसके दोस्त गोपाल कुमार सहित तीन युवक घसियाडी गांव में चिकन चिली खा रहे थे. इसी दौरान 3-4 की संख्या में कुछ लोग वहां पहुंचे और चिकन चिली खा रहे युवकों से चिकन लेकर खाने लगा जिसके बाद विवाद शुरू हो गया. विवाद जल्द ही मारपीट में बदल गया.

मारपीट के दौरान एक हमलावर ने राजेश मांझी पर ऑटोमेटिक चाकू से ताबड़तोड़ वार किए. उसके पेट, जंघा और हाथ पर तीन जगह चाकू लगे, जिससे वह लहूलुहान होकर गिर पड़ा. उसकी गंभीर हालत को देखते हुए तत्काल स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे PMCH रेफर कर दिया गया. इस मारपीट में अमरकांत कुमार नामक एक अन्य युवक के सिर पर ईंट से वार किया गया, जिससे वह भी जख्मी हो गया. राजेश मांझी के दोस्त गोपाल कुमार ने बताया कि वे दुकान से चिकन चिली खरीदकर लाए थे और खा रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने आकर गाली-गलौज की और फिर चला गया. थोड़ी देर बाद वह वापस आया और अचानक मारपीट करने लगा. गोपाल कुमार के अनुसार, हमलावरों ने अचानक चाकू निकालकर राजेश मांझी पर वार किया, जिससे वे कुछ समझ नहीं पाए. मारपीट के बाद सभी हमलावर मौके से फरार हो गए. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

गोलीबारी के 50 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली

उधर कटिहार जिला के बरारी थाना क्षेत्र में शनिवार रात हुई गोलीबारी में पुलिस के हाथ अबतक खाली हैं. जानकारी के मुताबिक, लक्ष्मीपुर पंचायत अंतर्गत बड़ी भैसदीरा गांव में शनिवार रात को कुछ हथियारबंद अपराधियों ने निरंजन राय के घर पर चढ़ाई कर दी थी और उनके बेटे राजा को मारने की कोशिश की थी. इस दौरान हुई अंधाधुंध फायरिंग में एक नाबालिग लड़की घायल हो गई थी. बताया जा रहा है कि अपराधियों द्वारा करीब 30 से 50 राउंड गोलियां चलाई गई थीं. गांव के ही तूफानी यादव और विवेक यादव पर फायरिंग करने का आरोप लगा है. इस घटना से गांव वाले दहशत में हैं, जबकि पुलिस अभी तक अपराधियों को पकड़ने में नाकाम रही है. 

