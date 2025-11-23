Nawada Crime: घर में घुस नकाबपोश अपराधियों ने मां-बेटी पर किया चाकू से हमला, मां की मौत

Bihar Crime: नवादा में चार नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर चाकू और पेचकस से मां और बेटी पर शनिवार की शाम को हमला कर दिया है. मां की मौके पर मौत हो गई. आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दिया है.
Bihar Crime: बिहार के नवादा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां नगर थाना क्षेत्र के राजेन्द्र नगर में 22 नवंबर(शनिवार) की शाम को नकाबपोश अपराधियों ने घर में घुसकर चाकू से मां-बेटी पर जानलेवा हमला कर दिया. इस हमले में मां की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से जख्मी हो गई है. घटना के बाद आक्रोशित परिजनों ने शव को प्रजातंत्र चौक के समीप रखकर सड़क को जाम कर दिया. हत्या और सड़क जाम की सूचना पर सदर एसडीपीओ हुलास कुमार एवं नगर थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार दलबल के साथ प्रजातंत्र चौक पर पहुंचे, जहां आक्रोशित परिजनों को समझा बूझाकर सड़क को जाम से मुक्त कराया और शव को कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है.
मृतक की पहचान राजेंद्र नगर निवासी स्व रामवृक्ष पासवान की 65 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी के रूप में की गई. जबकि जख्मी बेटी का नाम प्राजंलि कुमारी है. बताया जाता रहा है कि चार नकाबपोश की संख्या में रहे अपराधी अचानक घर में घुस गए और तेज धारदार हथियार से मां-बेटी पर हमला कर फरार हो गए. घटना के वक्त मां-बेटी के साथ उसकी बहू और बच्चे मौजूद थे, जिन्होंने कमरे में बंद होकर किसी प्रकार अपनी जान बचाई. दोनों घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया गया. पटना में इलाज के क्रम में देर रात्रि मां की मौत हो गई.
बेटी जिंदगी और मौत के बीच कड़ा संघर्ष कर रही है. घटना के कारणों का पता फिलहाल नहीं चल सका है. पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है. एसडीपीओ हुलास कुमार ने बताया कि चार की संख्या में रहे नकाबपोश अपराधियों ने मां बेटी पर चाकू से हमला किया है. जिसमें मां की मौत हुई है. अनुसंधान किया जा रहा है जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.
इनपुट: यशवंत सिन्हा