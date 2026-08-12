/बिहार में अपराधी बेलगाम! सिवान में फाइनेंसकर्मी को मारी गोली तो वहीं नवादा में बुजुर्ग की हत्या

वहीं दुसरी ओर नवादा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के खालसा ढिवरी गांव में करीब 62 वर्षीय टुनटुन यादव की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है. सूचना मिलने पर पुलिस ने गांव के एक घर से बुजुर्ग का शव बरामद किया. मृतक के सिर में गोली लगी थी, जो अंदर ही फंसी हुई थी. शव से दुर्गंध आने के कारण पुलिस करीब 24 घंटे पहले हत्या किए जाने की आशंका जता रही है. ASI मोहन कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस गांव पहुंची, जहां मृत अवस्था में शव बरामद किया गया. हत्या के कारणों की जांच की जा रही है.