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बिहार में अपराधी बेलगाम! सिवान में फाइनेंसकर्मी को मारी गोली तो वहीं नवादा में बुजुर्ग की हत्या

Bihar Crime News: सीवान में बाइक सवार अपराधियों ने फाइनेंसकर्मी नीतीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी. वहीं नवादा में 62 वर्षीय टुनटुन यादव का शव बरामद हुआ, जिनके सिर में गोली लगी थी. दोनों मामलों में पुलिस हत्या के कारणों और आरोपियों की तलाश में जुटी है.

Edited ByRupak Mishra
Published: Aug 12, 2026, 02:56 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:56 PM IST
बिहार में अपराधी बेलगाम! सिवान में फाइनेंसकर्मी को मारी गोली तो वहीं नवादा में बुजुर्ग की हत्या
Image Credit: बिहार में अपराधी बेलगाम! सिवान में फाइनेंसकर्मी को मारी गोली तो वहीं नवादा में बुजुर्ग की हत्या

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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