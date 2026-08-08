/बगहा से मुजफ्फरपुर तक जलप्रलय, नवादा में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग, बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही

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नेपाल और बिहार के तराई क्षेत्रों में हो रही बारिश के चलते राज्य की प्रमुख नदियां का जलस्तर बढ़ने लगा है. मुजफ्फरपुर में बागमती नदी के उफान से कटरा, औराई और गायघाट के दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया है, जिससे कई ग्रामीण सड़कें बह गई हैं और NH-27 से संपर्क टूट गया है. उधर, नवादा के गोविंदपुर में सकरी नदी पार करने के चक्कर में ग्रामीण जान जोखिम में डालने को मजबूर हैं, जहां 54 करोड़ की लागत से बन रहे पुल का इंतजार लंबा होता दिख रहा है. दूसरी ओर पश्चिम चंपारण के बगहा के वाल्मीकिनगर बराज से 2 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक दियारा इलाके के कई घर जलमग्न हो चुके हैं.
मुजफ्फरपुर में बागमती नदी का कहर, बह गईं कई सड़कें
मुजफ्फरपुर से होकर गुजरने वाली बागमती नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिस वजह से बागमती नदी अपने उफान पर है. नदी का पानी कटरा, औराई और गायघाट के निचले इलाकों में तेजी से फेल रहा है. 7 अगस्त, 2026 दिन शुक्रवार से ही गायघाट प्रखंड के कई गांवों में पानी तेजी से फैल रहा है, जिससे गायघाट के कांटा पिरौछा दक्षिणी पंचायत के हनुमान नगर से कांटा-पूषा मार्ग को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क पर कई जगह पानी चढ़ चुका है, तो कई जगह सड़क तेज बहाव के कारण बह गया. बढ़ते जलस्तर के बाद ग्रामीणों में संभावित बाढ़ की चिंता सताने लगी है. वहीं, गायघाट के कांटा मलाही गांधी चौक के समीप ग्रामीण सड़क मार्ग ध्वस्त होने से लोगों को आवाजाही करने में काफी परेशानी हो रही है. गायघाट प्रखंड मुख्यालय और NH-27 को जोड़ने वाली ग्रामीण सड़क टूट जाने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पर रहा है.
नवादा में सकरी नदी में उफान, 4 गांवों के लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे नदी पार
नवादा जिले के गोविंदपुर प्रखंड में शनिवार को पिपरा, डेलुआ, महावरा और शेखूपुर गांव के लोग सकरी नदी को जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर हैं. बारिश के बाद नदी में तेज बहाव होने के बावजूद ग्रामीण, बच्चे और बाइक चालक डर-डर कर नदी पार कर बाजार पहुंचते हैं. ग्रामीणों का कहना है कि यह उनकी मजबूरी है, क्योंकि नजदीक में कोई बाजार नहीं है. झारखंड होकर जाने पर प्रति व्यक्ति लगभग 200 रुपये खर्च हो जाता है, इसलिए लोग शॉर्टकट के लिए नदी का रास्ता चुनते हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, पहले भी इस स्थान पर हादसों में लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन प्रशासन ने अब तक आवागमन पर रोक नहीं लगाई. इधर, महावरा घाट पर 600 मीटर लंबे पुल का निर्माण अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ है, जिसकी लागत करीब 54 करोड़ रुपये है और इसके 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है.
बगहा में गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद एक महीने में दूसरी बार बाढ़
बगहा 2 प्रखंड के लक्ष्मीपुर रामपुरवा के साथ गंडक दियारा के मधुबनी प्रखंड स्थित चिउरही और सिसई पंचायत के लोगों को एक महीने के भीतर दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि दर्जनों परिवार जल कैदी बन गए हैं. दरअसल, वाल्मीकिनगर गंडक बराज से बीती रात करीब दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है. हालांकि, अभी उतार चढ़ाव जारी है. बावजूद इसके बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया, जिससे तबाही मची है. बताया जा रहा है कि गंडक पार मधुबनी प्रखंड के चिउरही पंचायत के रेवहिया और चिउरही गांव के करीब 250 घरों में पानी घुस गया है. गांव की सड़कों पर भी पानी भर जाने के कारण लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं. कई परिवार अपने घरों का सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक मुख्य मार्ग के पूर्वी हिस्से में स्थित रेवहिया के शेष भाग और नैनाहा गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है.
इधर, चिउरही पंचायत के मुखिया विजय यादव ने बताया कि प्रभावित परिवारों के घरों में पानी भर गया है. कई लोग मचान बनाकर रहने और वही भोजन बनाने को मजबूर हैं. बाढ़ प्रभावित ग्रामीण दरोगा चौधरी, सुबराती मियां, जफरुद्दीन मियां, नागेश साह और रामायण चौधरी ने बताया कि अभी तक प्रशासन का कोई अधिकारी हालात देखने नहीं पहुंचा है. उनका कहना है कि पिछली बाढ़ के समय भी प्लास्टिक शीट देने का आश्वासन मिला था, लेकिन कोई सहायता नहीं मिली थी. हालांकिं, प्रशासन ने फिलहाल ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने को कहा है और भरोसा दिलाया गया है, जिला प्रशासन का निर्देश मिलते ही जरूरी आगे काम किया जाएगा.
मुजफ्फरपुर से मणितोष कुमार, नवादा से यशवंत सिन्हा और बगहा से इमरान अजीज की रिपोर्ट