/बगहा से मुजफ्फरपुर तक जलप्रलय, नवादा में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग, बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही

बगहा में गंडक बराज से पानी छोड़े जाने के बाद एक महीने में दूसरी बार बाढ़

बगहा 2 प्रखंड के लक्ष्मीपुर रामपुरवा के साथ गंडक दियारा के मधुबनी प्रखंड स्थित चिउरही और सिसई पंचायत के लोगों को एक महीने के भीतर दूसरी बार बाढ़ का सामना करना पड़ रहा है. हालात ऐसे हैं कि दर्जनों परिवार जल कैदी बन गए हैं. दरअसल, वाल्मीकिनगर गंडक बराज से बीती रात करीब दो लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने के बाद गंडक नदी का जलस्तर बढ़ गया है. हालांकि, अभी उतार चढ़ाव जारी है. बावजूद इसके बाढ़ का पानी कई गांवों में फैल गया, जिससे तबाही मची है. बताया जा रहा है कि गंडक पार मधुबनी प्रखंड के चिउरही पंचायत के रेवहिया और चिउरही गांव के करीब 250 घरों में पानी घुस गया है. गांव की सड़कों पर भी पानी भर जाने के कारण लोग नाव के सहारे सुरक्षित स्थानों तक पहुंच रहे हैं. कई परिवार अपने घरों का सामान निकालकर ऊंचे स्थानों पर ले जा रहे हैं. बाढ़ पीड़ितों के मुताबिक मुख्य मार्ग के पूर्वी हिस्से में स्थित रेवहिया के शेष भाग और नैनाहा गांव में भी बाढ़ का खतरा बना हुआ है.