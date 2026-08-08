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बगहा से मुजफ्फरपुर तक जलप्रलय, नवादा में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग, बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही

Bihar Floods: बिहार के बागमती, गंडक और सकरी जैसी नदियों के जलस्तर में हो रही लगातार वृद्धि से राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं. मुजफ्फरपुर, बगहा और नवादा समेत कई इलाकों में निचले हिस्से जलमग्न हो चुके हैं, जिससे जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 08, 2026, 11:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:00 PM IST
बगहा से मुजफ्फरपुर तक जलप्रलय, नवादा में जान जोखिम में डाल नदी पार कर रहे लोग, बिहार के कई जिलों में बाढ़ से तबाही
Image Credit: (Photo-AI) बिहार में कहीं बही सड़कें, कहीं जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर लोग

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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