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पिता बेचते हैं राशन, बेटी बनी बिहार की शान, नवादा की सपना कुमारी ने इंटर साइंस में हासिल किया दूसरा स्थान

Sapna Kumari: नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के नावाडीह गांव के सुधीर चौरसिया की बेटी सपना कुमारी इंटर की परीक्षा में पूरे बिहार में 479 नंबर लाकर साइंस में सेकंड टॉपर बनीं. उनके पिता पिता एक छोटी सी राशन की दुकान चलाते हैं और उसी से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 23, 2026, 05:29 PM IST

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नवादा की सपना कुमारी बिहार इंटर साइंस में सेकंड टॉपर बनीं
नवादा की सपना कुमारी बिहार इंटर साइंस में सेकंड टॉपर बनीं

Bihar Intermediate Results 2026: कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों, तो अभाव की जमीन पर भी कामयाबी के फूल खिल सकते हैं. इसे सच कर दिखाया है सपना कुमारी ने, जो नवादा जिले के कौआकोल प्रखंड के नावाडीह गांव की रहने वाली हैं. वह बिहार इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा में सपना ने 479 अंक हासिल कर पूरे बिहार में दूसरा स्थान (Second Topper) हासिल किया है.

राशन की दुकान चलाते हैं पिता
सपना कुमारी के पिता एक छोटी सी राशन की दुकान चलाते हैं और उसी से अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं. नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने के बावजूद, उनके पिता ने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया. उनकी मां ने भी कठिनाइयों के बावजूद उन्हें पढ़ाया और कभी मुश्किलों का एहसास नहीं होने दिया.

सपना कुमारी के दो भाई और दो बहनें
सपना कुमारी के दो भाई और दो बहनें हैं. उनके बड़े भाई नौसेना में कार्यरत हैं, जबकि छोटा भाई बीटेक की तैयारी कर रहा है. उनकी बड़ी बहन बीए पार्ट वन में पढ़ रही है. 

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डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना सपना का 'सपना'
इंटर साइंस में पूरे प्रदेश में दूसरा स्थान हासिल करने वाली सपना कुमारी अपनी सफलता का श्रेय अपने माता-पिता को देती हैं. उन्होंने कहा कि सपना का अंतिम लक्ष्य एक अच्छा डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

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