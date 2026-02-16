Advertisement
Nawada

नवादा में एग्जाम सेटिंग गैंग का पर्दाफाश: स्पाई डिवाइस से मैट्रिक परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश नाकाम

Cheating Mafia Nawada:नवादा में मैट्रिक परीक्षा से पहले सेटिंग गिरोह का भंडाफोड़ बेहतर अंक गारंटी के नाम पर स्पाई डिवाइस से खेल का खुलासा हुआ है. पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है. आरोपी के पासे से पुलिस को कई एडमिट कार्ड बरामद हुए हैं.

Feb 16, 2026

नवादा डीएम एसपी को मिली बड़ी कामयाबी
Bihar Matriculation Exam 2026: नवादा में बिहार माध्यमिक वार्षिक परीक्षा मैट्रिक शुरू होने से ठीक पहले जिला प्रशासन और पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. नगर थाना पुलिस ने पटेल नगर में छापेमारी कर विकास रंजन के मकान में किरायेदार नवीन कुमार (19 वर्ष), पुत्र शशिभूषण यादव (मूल निवासी मोरमा, रोह थाना) को गिरफ्तार किया गया. 

पुलिस को देखते ही उसके चार पांच साथी भाग गए.तलाशी में काला टैब (Airtel SIM), व्हाट्सएप चैट में कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड सॉफ्ट कॉपी, 165 पेज का सूक्ष्म प्रिंट गेस पेपर, SAFETYNET GSM स्पाई ब्लूटूथ बॉक्स (Jio SIM), ब्लूटूथ ईयरबड और बैटरी जब्त हुई. ये डिवाइस परीक्षा हॉल में चुपके से उत्तर सुनने देने के लिए इस्तेमाल होते हैं.

पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप्स पर पैसा लेकर 'बेहतर अंक की गारंटी' देते थे. कई अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड भी बरामद किया गया है. डीएम रवि प्रकाश और एसपी अभिनव धीमान के निर्देश पर नकल माफिया पर सख्ती बरती जा रही है. परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक चलेगी. 

नगर थाना प्रभारी उमाशंकर सिंह के द्वारा तुरंत ही सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है. अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है. यह कार्रवाई परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण कदम है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें:बिहार में 15 लाख परीक्षार्थी देंगे इम्तिहान, 'जूते-मोजे' पर पाबंदी और लेट आए तो...

Nawada Police Raid Bihar Matriculation Exam 2026

