Good News: बांका समेत बिहार के इन जिलों में लगेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ₹26000 करोड़ से होगा औद्योगिक विकास

Bihar News: डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि गया जिले के डोभी में लगभग 1,700 एकड़ में फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) का जल्द शुभारंभ होने जा रहा है. इसी IMC मॉडल की तर्ज पर 29 जिलों में 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही केंद्र सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है.

Written By  K Raj Mishra|Last Updated: Dec 08, 2025, 07:37 AM IST

प्रतीकात्मक तस्वीर
Bihar Industrial Development News: बिहार में बेरोजगारी और पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है. नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए सरकार अपने इस कार्यकाल में प्रदेश से बेरोजगारी और पलायन की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने पर काम कर रही है. एनडीए सरकार अब प्रदेश में औद्योगिक विकास पर फोकस कर रही है. इसके लिए कुल सरकार की ओर से 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. इसके साथ ही प्रदेश के तीन जिलों में न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाएंगे. इसकी जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दी. उप-मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में तीव्र औद्योगिक विकास के लिए कुल 26,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.

डिप्टी सीएम ने कहा कि गया जिले के डोभी में लगभग 1,700 एकड़ में फैले Integrated Manufacturing Cluster (IMC) का जल्द शुभारंभ होने जा रहा है. इसी IMC मॉडल की तर्ज पर 29 जिलों के 14,036 एकड़ भूमि पर 31 नए अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे. टेक्सटाइल पार्क, फार्मा पार्क सहित 10 सेक्टर-विशेष पार्कों के निर्माण पर सरकार विशेष जोर दे रही है. कानून के राज में बिहार में उद्योगों की स्थापना के लिए सभी गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं.

ये भी पढ़ें- PHED मंत्री संजय कुमार सिंह ने 83 करोड़ के नए मुख्यालय भवन का किया निरीक्षण

न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जाने की जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने बिहार में 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी है. इसके लिए सीवान, बांका और रजौली में NPCIL–NTPC ने सर्वे का काम आरंभ कर दिया है. NPCIL–NTPC की संयुक्त टीम तीनों जगहों पर भूकम्प, पानी की उपलब्धता, जमीन की उपलब्धता, आबादी का घनत्व तथा जमीन की स्थिति से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है. संयुक्त टीम केंद्र और राज्य सरकार को जल्द ही अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी. देश में 100 गीगावॉट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य जल्द पूरा हो सके, इसके लिए ये कदम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं.

