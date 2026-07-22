/बिहार पुलिस ASI प्रचालक भर्ती परीक्षा आज, नवादा के 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा-163 लागू

जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे. किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, लाठी, गड़ासा, चाकू, विस्फोटक या अन्य घातक सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा से संबंधित कागजात या प्रचार सामग्री का वितरण, अफवाह फैलाना, बिना कारण पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना तथा लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे. उसके साथ ही मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, नोटबुक या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है.