/बिहार पुलिस ASI प्रचालक भर्ती परीक्षा आज, नवादा के 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा-163 लागू

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BPSSC ASI Operator Exam 2026: बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग (BPSSC) द्वारा आयोजित ASI (प्रचालक) पद की लिखित परीक्षा आज पूरे बिहार में आयोजित की जाएगी. इसी क्रम में नवादा जिले के 19 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा होगी. यह परीक्षा सुबह 11:00 बजे से शुरू होकर दोपहर 1:00 बजे तक संचालित होगी.
परीक्षा के सफल, शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त बनाने लिए नवादा सदर के अनुमंडल पदाधिकारी अमित अनुराग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू की गई है. यह आदेश आज सुबह 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक जिले के सभी 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज तक प्रभावी रहेगा.
जारी आदेश के अनुसार परीक्षा केंद्रों के आसपास कड़े प्रतिबंध लागू रहेंगे. किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र, लाठी, गड़ासा, चाकू, विस्फोटक या अन्य घातक सामग्री लेकर आने की अनुमति नहीं होगी. परीक्षा से संबंधित कागजात या प्रचार सामग्री का वितरण, अफवाह फैलाना, बिना कारण पांच या अधिक व्यक्तियों का एकत्र होना तथा लाउडस्पीकर का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. परीक्षार्थी केवल प्रवेश पत्र के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर सकेंगे. उसके साथ ही मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, नोटबुक या किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण केंद्र के अंदर ले जाना प्रतिबंधित है.
हालांकि, शासकीय कर्मियों और सुरक्षा बलों द्वारा ड्यूटी के दौरान उपयोग किए जाने वाले अधिकृत उपकरण इस निषेधाज्ञा से मुक्त रहेंगे. जिला प्रशासन ने परीक्षार्थियों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे सभी निर्देशों का पालन करें और परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने दें. परीक्षा की गोपनीयता, निष्पक्षता और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन की टीम पूरे क्षेत्र में मुस्तैद रहेगी.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा