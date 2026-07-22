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बिहार पुलिस ASI प्रचालक भर्ती परीक्षा आज, नवादा के 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा-163 लागू

BPSSC ASI Operator Exam 2026: नवादा में आज BPSSC की सहायक अवर निरीक्षक (प्रचालक) लिखित परीक्षा 19 केंद्रों पर आयोजित होगी. परीक्षा को कदाचारमुक्त बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के 500 गज दायरे में BNSS की धारा 163 लागू की गई है.

Edited By:Rupak Mishra
Published: Jul 22, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 09:08 AM IST
बिहार पुलिस ASI प्रचालक भर्ती परीक्षा आज, नवादा के 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा-163 लागू
Image Credit: नवादा के 19 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा-163 लागूSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Rupak Mishra

Rupak Mishra

रुपक कुमार मिश्रा zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी और रुटीन खबरों पर काम करते हैं. इसके अलावा, टेक्नोसिस मीडिया में इन्हें एक साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से इन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है.

 
 
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