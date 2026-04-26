बिहार में एक और अपराधी का एनकाउंटर, पुलिस ने ₹50 हजार के इनामी को सुनसान पड़े राइस मिल के पास मारी गोली

Bihar Encounter: बिहार में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है. इस बीच पुलिस ने एक और अपराधी का एनकाउंटर कर दिया है. जानकारी के मुताबिक, नवादा जिले में रविवार (26 अप्रैल) की सुबह पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी के पैर में गोली मारी गई. बताया जा रहा है कि पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में 50,000 रुपये के इनामी बदमाश टिंकू यादव को पुलिस ने पैर में गोली मारकर घायल कर दिया. इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

यह घटना रोह थाना क्षेत्र के कोसी गांव के पास हुई. पुलिस को सूचना मिली थी, अपराधी टिंकू यादव क्षेत्र में आया हुआ है जिसके बाद रोह थाना की टीम मौके पर जा रही थी. तभी पुलिस की गाड़ी देखते ही अपराधी ने फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की. भागने की कोशिश कर रहे टिंकू यादव के पैर में गोली लगी, जिससे वह घायल होकर गिर गया. पुलिस ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है.

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गिरफ्तार अपराधी की पहचान नागेश्वर यादव के बेटे टिंकू यादव के रूप में हुई है. उस पर आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं. गिरफ्तार टिंकू यादव ग्रामीण चिकित्सक अशोक मिस्त्री की जलाकर हत्या के मामले में मामले में वांछित था. नवादा के डीएसपी हुलास कुमार ने पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस पर गोलीबारी की गई थी. इसके जवाब में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में टिंकू यादव के पैर में गोली लगी है और उसका इलाज चल रहा है. मामले की जांच डीएसपी हुलास कुमार की देखरेख में की जा रही है.

रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा