Bihar Politics: नवादा में प्रधानमंत्री करेंगे रैली को संबोधित, महिलाओं में भारी उत्साह

Bihar Politics: बिहार में प्रधानमंत्री आज राजनीतिक दौरा कर रहे है. आज वह दो रैलियों के संबोधित करने वाले है. पहली रैली आरा में है, जिसका संबोधन करना शुरू हो चुका है. वहीं दूसरी नवादा में है, जहां महिलाएं सुबह से ही जाकर प्रधानमंत्री के आने का इंतजार कर रही हैं. 

Reported By:  Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 02, 2025, 01:53 PM IST

Bihar Politics: बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर रहेंगे. पीएम मोदी नवादा में एक चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. पीएम मोदी की इस रैली को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह है. दोपहर 3:30 बजे होने वाली चुनावी सभा को देखने के लिए महिलाएं सुबह 9 बजे ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गई हैं. 

गौरी रानी ने कहा कि आज हमारे प्रधानमंत्री और अभिभावक नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और हम सभी महिलाएं उनका धन्यवाद करने के लिए यहां एकत्रित हुई हैं. यह बहुत अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी एक साल के भीतर दूसरी बार नवादा आ रहे हैं. उनका आगमन दोपहर 3 बजे होना है, लेकिन हम महिलाएं सुबह 9 बजे से ही यहां बैठी हैं. हमारे लिए यह पल बेहद खास है. नवादा कभी पिछड़ा और अति पिछड़ा क्षेत्र माना जाता था और आज ये हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से सुशोभित हो रहा है. यह बहुत गर्व की बात है.

एक अन्य महिला ने कहा कि हम लोग बहुत उत्साहित हैं. मैं पीएम मोदी से कहना चाहूंगी कि भारत में रामराज्य स्थापित हो जाए. मैं अपनी उम्र भी पीएम मोदी को देना चाहूंगी. कार्यक्रम स्थल पर पहुंची एक महिला ने कहा कि 3 बजे पीएम मोदी आएंगे, लेकिन हम 10 बजे ही पहुंच गए हैं. भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए पीएम मोदी निरंतर काम कर रहे हैं.

बता दें कि प्रधानमंत्री दो रैलियों को संबोधित करेंगे, पहली आरा में दोपहर 1:30 बजे और दूसरी नवादा में दोपहर 3:30 बजे. उनका शाम लगभग 5 बजे पटना लौटने का कार्यक्रम है. शाम 5:25 बजे, प्रधानमंत्री राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे. शाम 5:30 बजे, वह एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में पटना में एक भव्य रोड शो में भाग लेंगे. बाद में, शाम लगभग 6:45 बजे, प्रधानमंत्री मोदी पटना शहर स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा जाएंगे.

इनपुट: आईएएनएस

