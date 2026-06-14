फिलहाल स्थिति नियंत्रण में

स्टेशन पर मौजूद एक अभ्यर्थी ने बताया कि जिले के 44 सेंटरों पर परीक्षा होने के कारण हजारों छात्रों को एक साथ गया या पटना लौटना था. अत्यधिक भीड़ की वजह से गर्मी में पीने के पानी तक की किल्लत हो गई. हालांकि, रेलवे पुलिस का सहयोग काफी सराहनीय रहा, जिससे बड़ी अप्रिय घटना टल गई. बता दें कि परीक्षा के बाद अचानक बढ़ी इस भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन और स्थानीय जीआरपी/आरपीएफ तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए. अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ा दी गई है. फिलहाल स्टेशन पर स्थिति शांतिपूर्ण और पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.