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नवादा के 44 केंद्रों पर परीक्षा के बाद स्टेशनों पर मची अफरा-तफरी; जान जोखिम में डालकर ट्रेनों के गेट पर लटके दिखे अभ्यर्थी

मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा होने के तुरंत बाद नवादा स्टेशन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी. इस दौरान स्थिति को संभालने के लिए रेलवे पुलिस को भी एक्शन मोड में आना पड़ा. गर्मी से परेशान छात्रों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर ट्रेन के दरवाजों से लटककर यात्रा की

Edited By:Ranjana Dubey
Published: Jun 14, 2026, 10:02 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 10:02 PM IST
नवादा के 44 केंद्रों पर परीक्षा के बाद स्टेशनों पर मची अफरा-तफरी; जान जोखिम में डालकर ट्रेनों के गेट पर लटके दिखे अभ्यर्थी
Image Credit: नवादा के 44 केंद्रों पर परीक्षा के बाद स्टेशनों पर भारी भीड़

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Ranjana Dubey

Ranjana Dubey

रंजना कुमारी zee bihar Jharkhand की डिजिटल टीम में बतौर Trainee Sub-editor के तौर पर कार्यरत है. वे राजनीति, क्राइम, यूटिलिटी, रुटीन खबरों के साथ-साथ भोजपुरी खबरों पर काम करती हैं. इसके अलावा, न्यूज इंडिया 24x7 में 1.5 साल काम करने का अनुभव है. शिक्षा की बात करें तो GJU से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही है.

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