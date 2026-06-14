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Nawada News: नवादा में केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा आयोजित मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल एवं चलंत दस्ता सिपाही भर्ती परीक्षा समाप्त होते ही रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा. आज (14 जून, 2026) जिले के कुल 44 केंद्रों पर आयोजित इस परीक्षा के बाद, अपने घरों को लौटने की जल्दी में अभ्यर्थी रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ पड़े, जिससे वहां अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
ट्रेनों की कमी और जान जोखिम में डालने की मजबूरी
गया, किऊल, पटना और अन्य गंतव्यों की ओर जाने वाली ट्रेनों को पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर भारी भीड़ जमा हो गई. भीषण गर्मी और ट्रेनों की सीमित संख्या के कारण अभ्यर्थियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. स्थिति यह थी कि ट्रेनें खचाखच भरी हुई थीं और कई परीक्षार्थी अपनी जान जोखिम में डालकर गेट पर लटककर यात्रा करने को मजबूर दिखे.
फिलहाल स्थिति नियंत्रण में
स्टेशन पर मौजूद एक अभ्यर्थी ने बताया कि जिले के 44 सेंटरों पर परीक्षा होने के कारण हजारों छात्रों को एक साथ गया या पटना लौटना था. अत्यधिक भीड़ की वजह से गर्मी में पीने के पानी तक की किल्लत हो गई. हालांकि, रेलवे पुलिस का सहयोग काफी सराहनीय रहा, जिससे बड़ी अप्रिय घटना टल गई. बता दें कि परीक्षा के बाद अचानक बढ़ी इस भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन और स्थानीय जीआरपी/आरपीएफ तुरंत अलर्ट मोड पर आ गए. अतिरिक्त भीड़ को नियंत्रित करने के लिए स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षाबलों की गश्त बढ़ा दी गई है. फिलहाल स्टेशन पर स्थिति शांतिपूर्ण और पूरी तरह नियंत्रण में बताई जा रही है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
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