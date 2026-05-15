बेल्ट...डंडे...लोहे की रॉड, फिर फोन कर बुलाए 10-15 गुंडे, साइड न देने पर बीजेपी विधायक के भतीजे की पिटाई

Nawada News: नवादा में साइड न देने पर बीजेपी विधायक अनिल सिंह के भतीजे की बीच सड़क पर जमकर कुछ लोगों ने पिटाई कर दी. इस मारपीट में विधायक के भतीजे के सिर में गंभीर चोट आई है.
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Road Rage Incident: नवादा जिले के हिसुआ सीट बीजेपी बीजेपी विधायक अनिल सिंह के भतीजे कुंदन कुमार (29) के साथ रोड रेज की घटना हुई. इस दौरान मारपीट और लूट की वारदात को अंजाम दिया गया. कुंदन गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें नवादा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
साइड न देने पर बीजेपी विधायक के भतीजे की पिटाई
पीड़ित के बड़े भाई चंदन कुमार ने बताया कि हम ट्रैक्टर से घर लौट रहे थे. इसी दौरान एक काली ब्रेजा कार ने साइड मांगी. जगह न होने के कारण साइड न दे पाने पर कार सवारों ने गंगटा मुसहरी के पास गाली-गलौज शुरू कर दी.
फोन कर बुलाए 10-15 गुंडे
उन्होंने बताया कि कार सवार हमलावर चंदन के साथ मारपीट करने लगा, तभी चंदन का भाई कुंदन ने बीच-बचाव किया. इस बीच हमलावरों ने फोन पर 10-15 साथियों को बुलाकर जसौली रेलवे फाटक के पास हमलावरों ने बेल्ट, डंडे और लोहे की रॉड से कुंदन को बुरी तरह पीटा.
पेट और पैर में अंदरूनी चोटें
कुंदन के भाई चंदन ने कहा कि उनके सिर में गहरी चोट लगी है. साथ ही पेट और पैर में अंदरूनी चोटें आईं हैं. मारपीट के बाद आरोपी खानपुर गांव की तरफ भाग गए. नेमदरगंज थाने में FIR दर्ज कर ली गई है. फिलहाल, पुलिस जांच में जुटी हुई है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
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