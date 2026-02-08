Nawada News: नवादा में हादसों का 'ब्लैक सैटरडे'; पेड़ से टकराई मुखिया की स्कॉर्पियो, उधर अज्ञात वाहन ने दो दोस्तों को रौंदा

Nawada News: नवादा के शाहपुर के पास शनिवार (7 फरवरी) की रात एक भीषण हादसा हुआ. मुंगेर से एक श्रद्धांजलि सभा में शामिल होकर लौट रहे हाजीपुर पंचायत के मुखिया, उप मुखिया और पूर्व वार्ड पार्षद सहित 10 लोग घायल हो गए. सदानंद कुमार के अनुसार, तेज रफ्तार स्कॉर्पियो को एक ट्रक ने चकमा दिया, जिससे संतुलन बिगड़ गया और गाड़ी सीधे पेड़ से जा टकराई. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि स्कॉर्पियो की सीटें उखड़ गईं और चारों एयरबैग खुल गए. घायलों में बौद्ध चौधरी, अशोक चौधरी, रामदेव यादव सहित अन्य शामिल हैं. तीन की हालत नाजुक है, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है.

दो दोस्तों की मौत, परिवार में कोहराम

दूसरी घटना जम्हारिया गांव के पास हुई, जहां अज्ञात वाहन की टक्कर से दो दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों दोस्त बाइक से पूजा का सामान लेने घर से निकले थे. मृतकों में अटारी गांव के सतीश यादव (25 वर्ष) और रवि कुमार यादव (25 वर्ष) के रूप में की गई है. सतीश यादव की शादी डेढ़ साल पहले शादी हुई थी और महज एक महीने पहले ही पिता बने थे, जिसकी मौत से खुशियां मातम में बदल गईं. वही, रवि कुमार परिवार का बड़ा बेटा और इकलौता सहारा था. वह खेती कर अपने परिवार का पेट पालता था.

दोनों ही मामलों में सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया है और मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी गई है. इन हादसों के बाद पूरे नवादा और संबंधित गांवों में सन्नाटा पसरा हुआ है.

रिपोर्ट- यशवंत सिन्हा