आंखों में नहीं, सपनों में थी रोशनी: UPSC परीक्षा में 20वीं रैंक लाकर रविराज ने नवादा का मान बढ़ाया

Raviraj UPSC Rank 20: बिहार के नवादा जिले के महुली गांव के नेत्रहीन रविराज ने यूपीएससी परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 20वीं रैंक हासिल कर मिसाल कायम की है. किसान परिवार से आने वाले रविराज की इस सफलता ने यह साबित कर दिया कि कड़ी मेहनत और मजबूत हौसले से किसी भी बाधा को पार किया जा सकता है. उनकी उपलब्धि से पूरे इलाके में गर्व और खुशी का माहौल है.

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 06, 2026, 05:37 PM IST

संघर्ष से शिखर तक: नवादा के नेत्रहीन रविराज ने UPSC में 20वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया बिहार का मान
संघर्ष से शिखर तक: नवादा के नेत्रहीन रविराज ने UPSC में 20वीं रैंक हासिल कर बढ़ाया बिहार का मान

Raviraj UPSC Rank 20: बिहार के नवादा जिले से एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी सामने आई है, जिसने यह साबित कर दिया है कि मजबूत इरादों के आगे कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती. अकबरपुर प्रखंड के महुली गांव निवासी नेत्रहीन युवक रविराज ने संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की परीक्षा में अखिल भारतीय स्तर पर 20वीं रैंक हासिल कर बड़ी उपलब्धि दर्ज की है. किसान परिवार से आने वाले रविराज ने अपनी मेहनत, लगन और दृढ़ इच्छाशक्ति के बल पर यह मुकाम हासिल किया है. उनकी इस सफलता से न केवल नवादा जिले बल्कि पूरे बिहार में गर्व और खुशी का माहौल है. गांव के लोग इसे ऐतिहासिक उपलब्धि मान रहे हैं और युवाओं के लिए रविराज की कहानी प्रेरणा बन गई है.

पहले भी BPSC में बन चुके हैं जिला टॉपर
रविराज ने इससे पहले भी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है. वे बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की परीक्षा में राजस्व अधिकारी के पद पर चयनित हो चुके हैं और जिला टॉपर रह चुके हैं. उनकी इस उपलब्धि ने पहले ही यह संकेत दे दिया था कि वह आगे चलकर और बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं. नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने कभी अपनी कमजोरी को अपनी राह की रुकावट नहीं बनने दिया और लगातार मेहनत करते रहे.

गांव से पढ़ाई कर हासिल की बड़ी सफलता
रविराज ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दयाल पब्लिक स्कूल से प्राप्त की. इसके बाद उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई सत्येंद्र नारायण सिंह इंटर स्कूल से पूरी की और सीताराम साहू कॉलेज से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की. रविराज का कहना है कि उन्होंने घर पर रहकर ही UPSC की तैयारी की और प्रतिदिन करीब 8 से 10 घंटे तक पढ़ाई करते थे. उन्होंने बताया कि यह उनकी पहली कोशिश थी और पहली ही बार में इतनी अच्छी रैंक मिलना उनके लिए बेहद खास है.

परिवार और गांव में खुशी का माहौल
रविराज की इस उपलब्धि से पूरे गांव और पंचायत में खुशी की लहर दौड़ गई है. बताया जा रहा है कि यह पहला मौका है जब उनके क्षेत्र से किसी ने UPSC में इतनी बेहतर रैंक हासिल की है. उनकी सफलता पर माता विभा सिन्हा और पिता रंजन कुमार सिन्हा बेहद खुश हैं. परिवार के अनुसार रविराज ने हमेशा संघर्ष और मेहनत को अपना रास्ता बनाया. फिलहाल रविराज नवादा के नवीन नगर मोहल्ले में किराए के मकान में रहते हैं और उन्होंने फोन पर बातचीत में अपनी 20वीं अखिल भारतीय रैंक की पुष्टि की है.

रिपोर्ट: यशवंत सिंह

