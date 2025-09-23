रात के अंधेरे में मिल रहे थे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, घरवालों ने पकड़ा और 4 घंटे तक की पिटाई
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2933347
Zee Bihar JharkhandBH Nawada

रात के अंधेरे में मिल रहे थे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, घरवालों ने पकड़ा और 4 घंटे तक की पिटाई

Nawada Latest News: नवादा में युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. यहां पर लड़की से उसके घर मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और करीब 4 घंटे तक मारपीट की. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.

Edited By:  Shailendra |Last Updated: Sep 23, 2025, 11:33 AM IST

Trending Photos

नवादा में युवक को बंधक बनाकर पीटा
नवादा में युवक को बंधक बनाकर पीटा

Nawada News: नवादा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक को बांधकर पीटते हुए देखा जा सकता है. पीड़ित युवक की पहचान कुणाल कुमार (23) के रूप में हुई है, जो खनवां गांव का रहने वाला है. लगभग एक महीना पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब वीडियो तेजी से वायरल किया गया है. 

करीब 4 घंटे हुई पिटाई
वीडियो वायरल के दौरान या दावा किया गया है कि युवक को एक लड़की ने अपने घर बुलाया था. जैसे ही वह घर पहुंचा, कई लोगों ने उसे पकड़कर बांध दिया और लाठियों से पिटाई शुरू कर दी. यह पिटाई रात 11 बजकर 30 मिनट से सुबह 3 बजकर 30 मिनट तक चली. 

पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया
बताया जा रहा है कि इस दौरान पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था. पुलिस के पहुंचने पर कुणाल को सदर अस्पताल ले जाया गया था. जहां उसका इलाज किया गया था. बाद में उसे थाने लाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई. 

Add Zee News as a Preferred Source

​यह भी पढ़ें: कटिहार में गूंगी नाबालिग लड़की से गैंगरेप, दरिंदों में एक नाबालिग भी शामिल

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
मामला नरहट थाने में दर्ज किया गया है. पुलिस ने केस नंबर 273/25 के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. फिलहाल, युवक का इलाज पटना में चल रहा है.

रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा

यह भी पढ़ें:499 से 1699 रुपए में बेचते थे बच्चों के 'पोर्न वीडियो', एक महिला की वजह से खुला राज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें!यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी.बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Nawada News

Trending news

Nawada News
रात के अंधेरे में मिल रहे थे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड,घरवालों ने पकड़ा और 4 घंटे तक मारा
Lalu Prasad Yadav
दावा सामाजिक न्याय के पुरोधा का, लेकिन अपने ही बच्चों संग इंसाफ नहीं कर सके लालू
bihar chunav 2025
Bihar Election 2025 Live: बिहार की सियासत का महामंगलवार! चंपारण के दौरे पर नीतीश कुमार, पटना में CM आवास का घेराव करेगी कांग्रेस
Bihar News
'बिहार में कुल 9 प्रमुख शक्तिपीठ हैं,' खेसारी ने किया पोस्ट, सपोर्ट में आ गए तेजस्वी
Sanjay Jaiswal
संजय जायसवाल और PK की जंग में बेतिया नगर निगम की एंट्री, जानें क्या है पूरा मामला?
Bhojpuri news
खेसारी ने पाकिस्तानी क्रिकेटर को धो डाला, यूजर्स बोले-'क्रिकेट तो पार्ट टाइम जॉब है'
nitish kumar
बिहार चुनाव से पहले CM नीतीश का चंपारण दौरा कितना अहम है? 20 प्वाइंट में समझें
nitish kumar
चंपारण में अब बहेगी 'विकास की गंगा', CM नीतीश आज देंगे हजारों करोड़ की सौगात
Jitan Ram Manjhi
तेजस्वी यादव के पोस्ट पर जीतनराम मांझी का पलटवार, बोले- देवी मां से माफी मांगें
Rani Chatterjee
रानी चटर्जी ने मां दुर्गा रूप में शेयर किया पोस्ट, फैंस को दी नवरात्रि की शुभकामनाएं
;