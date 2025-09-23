रात के अंधेरे में मिल रहे थे गर्लफ्रेंड-बॉयफ्रेंड, घरवालों ने पकड़ा और 4 घंटे तक की पिटाई

Nawada Latest News: नवादा में युवक को बंधक बनाकर मारपीट करने का मामला सामने आया है. यहां पर लड़की से उसके घर मिलने आए प्रेमी को परिजनों ने पकड़ लिया और करीब 4 घंटे तक मारपीट की. फिलहाल, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है.
Nawada News: नवादा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में एक युवक को बांधकर पीटते हुए देखा जा सकता है. पीड़ित युवक की पहचान कुणाल कुमार (23) के रूप में हुई है, जो खनवां गांव का रहने वाला है. लगभग एक महीना पुराना बताया जा रहा है, लेकिन अब वीडियो तेजी से वायरल किया गया है.
करीब 4 घंटे हुई पिटाई
वीडियो वायरल के दौरान या दावा किया गया है कि युवक को एक लड़की ने अपने घर बुलाया था. जैसे ही वह घर पहुंचा, कई लोगों ने उसे पकड़कर बांध दिया और लाठियों से पिटाई शुरू कर दी. यह पिटाई रात 11 बजकर 30 मिनट से सुबह 3 बजकर 30 मिनट तक चली.
पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया
बताया जा रहा है कि इस दौरान पीड़ित का मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था. पुलिस के पहुंचने पर कुणाल को सदर अस्पताल ले जाया गया था. जहां उसका इलाज किया गया था. बाद में उसे थाने लाया गया, जहां उसने शिकायत दर्ज कराई.
पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की
मामला नरहट थाने में दर्ज किया गया है. पुलिस ने केस नंबर 273/25 के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी. फिलहाल, युवक का इलाज पटना में चल रहा है.
रिपोर्ट: यशवंत सिन्हा
